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Wohnungen in Municipal Unit of Neo Psychiko, Griechenland

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3 Zimmer
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41 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 78 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es be…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Zu verkaufen Wohnung von 130 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$502,982
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
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Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
Zu verkaufen Wohnung von 105 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es beste…
$396,718
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Wohnung in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Fläche 38 m²
Wohnung zum Verkauf von 38 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sich im ersten Stock…
$159,959
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
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Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Zu verkaufen Wohnung von 138 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es beste…
$354,213
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 128 m²
Verkauf Duplex von 128 qm in Athen. Das Duplex befindet sich im Halbgeschoss und im Erdgesch…
$708,425
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
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Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 122 m²
Zu verkaufen Wohnung von 122 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
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Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Zu verkaufen Wohnung von 180 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht …
$796,978
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
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Schlafräume 2
Fläche 105 m²
Zu verkaufen Wohnung von 105 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht …
$442,766
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Wohnung in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
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Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Fläche 100 m²
Zum Verkauf Wohnung von 100 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sich im zweiten Sto…
$418,410
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
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Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Wohnung von 120 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$369,065
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
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Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Zu verkaufen Wohnung von 200 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$1,05M
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Wohnung in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
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Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Fläche 87 m²
Zu verkaufen Wohnung von 87 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im zweiten Stock und bes…
$274,216
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 52 m²
Zu verkaufen Wohnung von 52 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht a…
$200,720
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
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Schlafräume 2
Fläche 79 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 79 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es be…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
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Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 75 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es be…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
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Fläche 97 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 97 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es be…
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Wohnung in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
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Fläche 76 m²
Zu verkaufen Wohnung von 76 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht a…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
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Fläche 114 m²
Zu verkaufen Wohnung von 114 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
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Fläche 210 m²
Zu verkaufen Wohnung von 210 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
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Fläche 173 m²
Verkauf Duplex von 173 qm in Athen. Das Duplex befindet sich im 4. Stock und 5. Stock. 4. St…
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Fläche 75 m²
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Fläche 159 m²
Zu verkaufen Wohnung von 159 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht …
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Fläche 35 m²
Zu verkaufen Wohnung von 35 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es besteh…
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Fläche 127 m²
Zu verkaufen Wohnung von 127 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht …
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Schlafräume 2
Fläche 76 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 76 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es be…
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Fläche 101 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 101 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es b…
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Fläche 215 m²
Zu verkaufen Wohnung von 215 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
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Schlafräume 2
Fläche 77 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 77 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es be…
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Fläche 79 m²
Zu verkaufen Wohnung von 79 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 6. Stock. Es besteht a…
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