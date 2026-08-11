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Wohnungen in Korfu, Griechenland

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21 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 49 m²
Zu verkaufen Wohnung von 49 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss…
$242,045
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Agia Eleni, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Agia Eleni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 154 m²
Zu verkaufen Wohnung von 154 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschos…
$389,634
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 47 m²
Zu verkaufen Wohnung von 47 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss…
$230,238
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 61 m²
Zum Verkauf Wohnung von 61 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss.…
$301,081
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Zum Verkauf Wohnung von 100 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. E…
$421,513
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
Zu verkaufen Wohnung von 84 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. E…
$430,959
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 56 m²
Zu verkaufen Wohnung von 56 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss…
$277,467
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 122 m²
Zum Verkauf Wohnung von 122 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. E…
$655,293
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
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Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
Zu verkaufen Wohnung von 84 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. E…
$495,898
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
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Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 56 m²
Zu verkaufen Wohnung von 56 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss…
$247,924
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 112 m²
Zum Verkauf Wohnung von 112 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. E…
$596,258
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 72 m²
Zu verkaufen Wohnung von 72 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. E…
$295,177
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
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Schlafräume 3
Fläche 112 m²
Zum Verkauf Wohnung von 112 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. E…
$667,100
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Wohnung in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Wohnung
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Fläche 104 m²
Wohnung zum Verkauf von 104 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im …
$267,922
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Schlafräume 2
Fläche 49 m²
Zu verkaufen Wohnung von 49 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. E…
$224,862
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Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Zum Verkauf Wohnung von 50 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss.…
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Wohnung in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Wohnung
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Fläche 86 m²
Zu verkaufen Wohnung von 86 qm auf der Insel Korfu. Wohnung hat Inneneinrichtung. Es gibt: K…
$454,573
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Wohnung in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
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Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Fläche 84 m²
Zu verkaufen Wohnung von 84 qm auf der Insel Korfu. Wohnung hat Inneneinrichtung. Es gibt: K…
$472,283
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Wohnung in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Wohnung
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Fläche 49 m²
Wohnung zum Verkauf von 49 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im e…
$110,568
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Eleni, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Eleni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 105 m²
Zu verkaufen Wohnung von 105 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung hat 2 Ebenen. Erdgeschoss b…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
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Schlafräume 2
Fläche 86 m²
Zu verkaufen Wohnung von 86 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. E…
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