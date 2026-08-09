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Wohnungen in Municipality of Corinth, Griechenland

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Municipal Unit of Corinth
17
Municipal Unit of Assos Lechaio
6
Assos
3
26 immobilienobjekte total found
Wohnung in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung
Municipality of Corinth, Griechenland
Fläche 52 m²
Wohnung zum Verkauf von 52 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im erste…
$192,574
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Assos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Assos, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Assos - Lechaio Perigiali Wohnung von 55 qm möblierte 2. Etage hell in gutem Zustand, mit un…
$116,537
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 106 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 106 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befinde…
$442,766
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Wohnung 4 zimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Eine ausgezeichnete Eckwohnung von 108 qm ist zum Verkauf, befindet sich in einem erhöhten E…
$327,217
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kato Assos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kato Assos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Zum Verkauf -- Wohnhaus Froor Wohnung - Korinthia: Ass-Lechaio 100 Sq.m., 2 Schlafzimmer, 1 …
$198,112
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 650 m²
Zu verkaufen Wohnung von 200 qm in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es b…
$2,01M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Assos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Assos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Kato Assos Dorf in der Nähe von Korinth, Wohnung von 72 qm 2. Stock (kein Aufzug) in ausgeze…
$215,593
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 145 m²
Zu verkaufen Wohnung von 145 qm in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es b…
$295,177
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 106 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 106 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befinde…
$466,380
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Chiliomodi, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Chiliomodi, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 48 m²
Zu verkaufen Wohnung von 48 qm in Ostpeloponnes . Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es …
$165,299
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Assos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Assos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Kato Assos ein Dorf in der Nähe von Korinth, Erdgeschoss-Wohnung von 120 qm. 1. Stock in seh…
$302,995
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zu verkaufen Wohnung von 75 qm in Peloponnes. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es best…
$236,142
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Wohnung 4 zimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 122 m²
Stockwerk 1/2
KECHRIES, Wohnung zum Verkauf 122m2, 180.000€Ein schönes Haus, das die Ruhe der Natur mit de…
$200,889
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Wohnung in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung
Municipality of Corinth, Griechenland
Fläche 97 m²
Zu verkaufen: eine Wohnung im zweiten Stock mit einer Gesamtfläche von 96,70 qm, in einem Wo…
$101,541
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 95 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 95 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet…
$377,827
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Wohnung 4 zimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 1/2
Eine ausgezeichnete 108 qm Wohnung ist im ersten Stock eines zweistöckigen Gebäudes mit vier…
$397,336
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Wohnung 4 zimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
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Municipality of Corinth, Griechenland
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Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Stockwerk 3
Schöne möblierte Wohnung am StrandZum Verkauf steht eine einzigartige neue Wohnung von 100 m…
$335,837
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Wohnung 3 zimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/3
Sind Sie auf der Suche nach einer Wohnung, die Komfort, eine ausgezeichnete Lage und echten …
$196,681
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 106 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 106 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befinde…
$454,573
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
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Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 63 m²
Zu verkaufen Wohnung von 63 qm in Peloponnes. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es b…
$233,250
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Wohnung 4 zimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
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Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist eine außergewöhnliche 111 qm hohe Erdgeschoss-Wohnung, in einem zweistöckig…
$373,963
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
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Schlafräume 2
Fläche 95 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 95 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet…
$407,344
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Wohnung 3 zimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/2
Zu verkaufen Wohnung 77 qm in Lechaio, CorinthIn einer ausgezeichneten Lage, nur 260 Meter v…
$162,217
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Wohnung
Municipality of Corinth, Griechenland
Fläche 350 m²
Neuer Preis!!! Eine Wohnung zum Verkauf in der Elite-Bereich der nördlichen Hauptstadt Griec…
$542,718
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Wohnung in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung
Municipality of Corinth, Griechenland
Fläche 115 m²
Zum Verkauf Duplex-Bereich von 115 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Die Duple…
$376,711
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Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 106 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 106 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befinde…
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Eigenschaftstypen in Municipality of Corinth

2 Zimmer
3 Zimmer

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