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Wohnungen in Municipality of Nea Propontida, Griechenland

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Nea Kallikrateia
48
Nea Moudania
24
144 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Nea Irakleia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nea Irakleia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 1/2
Die Wohnung befindet sich vor dem Meer in Nea Iraklia Dorf. Die Wohnung befindet sich im 1. …
$289,185
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sozopoli, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sozopoli, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Die neu gebaute Wohnung befindet sich in den Vororten des Dorfes Sozopoli 1200 Meter vom Str…
$167,727
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sozopoli, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sozopoli, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Diese Wohnung befindet sich in Sozopoli Dorf 600 Meter vom großen Sandstrand entfernt. Die W…
$106,420
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 135 m²
Stockwerk 1/2
Diese Wohnung befindet sich in den Vororten von Nea Moudania Stadt 2 km vom schönen Sandstra…
$358,589
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 44 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 44 qm in Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. …
$165,299
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Grekodom Development
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Wohnung 2 zimmer in Nea Flogita, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Nea Flogita, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 2/2
Ausgezeichnet konstruierte luftige Wohnung von 90 qm zweite Etage mit einem schönen Panorama…
$216,429
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Halkidiki Properties
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TekceTekce
Studio 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Das neue Gebäude mit Apartments befindet sich 300 Meter vom Sandstrand in Nea Kallikratia en…
$104,106
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/3
Diese Wohnung befindet sich in Nea Moudania Stadt 1600 Meter vom schönen Sandstrand von der …
$183,921
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Geoponika, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Geoponika, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Property Code: HPS4670 - Maisonette FOR SALE in Kallikrateia Nea Kallikrateia for € 420.000…
$483,358
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Das neue Gebäude mit Apartments befindet sich 500 Meter vom Sandstrand in Nea Kallikratia en…
$161,943
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Zu verkaufen Wohnung von 85 qm in Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es best…
$348,309
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Grekodom Development
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sozopoli, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sozopoli, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Property Code: HPS5038 - Maisonette FOR SALE in Kallikrateia Sozopoli for € 195.000 . This …
$224,416
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 49 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 49 qm in Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. …
$171,203
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Grekodom Development
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Wohnung 1 zimmer in Sozopoli, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Sozopoli, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 1/1
In der schönen Gegend von Chalkidiki, Griechenland, bietet diese neu gebaute Wohnung mit lux…
$173,143
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Halkidiki Properties
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Die Wohnung befindet sich 300 Meter vom Sandstrand in Kallikratia entfernt. Die Wohnung befi…
$294,968
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
Zu verkaufen Wohnung von 55 qm in Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es b…
$119,252
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Grekodom Development
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Studio 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 2/3
Willkommen in unserem Neubauprojekt!Wir freuen uns auf diese spannende Reise, etwas wirklich…
$97,627
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Nea Plagia, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nea Plagia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
Verkauf unter Bau Duplex von 105 m2 in Chalkidiki. Das Duplex befindet sich im 1. Stock und …
$289,274
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Grekodom Development
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Stockwerk 1/2
Diese Wohnung befindet sich in Nea Moudania Stadt 1500 Meter vom schönen Sandstrand von der …
$300,752
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 56 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 56 qm in Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschos…
$159,959
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Grekodom Development
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Paralia Dionisiou, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Paralia Dionisiou, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Die Wohnung befindet sich vor dem Meer in Mouries. Mouries ist ein Erweiterungsviertel von P…
$242,915
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Studio 3 Schlafzimmer in Sozopoli, Griechenland
Studio 3 Schlafzimmer
Sozopoli, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Das neu gebaute Haus befindet sich in Delfinia Strandgebiet in der Umgebung von Kallikratia …
$185,067
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Geoponika, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Geoponika, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Die Wohnung befindet sich in Geoponika Bereich, Kallikratia 500 Meter vom Sandstrand entfern…
$138,809
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Nea Potidea, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Nea Potidea, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Das Haus liegt 300 Meter zum Strand, 3 km vom Dorf Nea Potidea und 3 km von Nea Moudania ent…
$277,617
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Die Wohnung befindet sich in Kallikratia Dorf 400 Meter vom Sandstrand entfernt. Die Wohnung…
$223,250
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Flogita, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Flogita, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Die Apartments befinden sich in einem beliebten Sommerresort namens Flogita mit vielen Stran…
$122,614
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nea Plagia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nea Plagia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/2
Die Wohnung mit Meerblick befindet sich in Nea Plagia Dorf nur 100 Meter vom Strand entfernt…
$254,482
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Diese Wohnung befindet sich in Nea Moudania Stadt 2000 Meter vom schönen Sandstrand von der …
$323,887
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Studio 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Das Studio befindet sich in einem beliebten Touristen Nea Kallikratia 650 Meter vom Sandstra…
$86,755
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nea Plagia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nea Plagia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
Zu verkaufen Wohnung von 60 qm in Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es b…
$147,589
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Eigenschaftstypen in Municipality of Nea Propontida

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