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Provinz Chania
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Chania
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Provinz Heraklion
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Heraklion Municipal Unit
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108 immobilienobjekte total found
Wohnung in Panormos, Griechenland
Wohnung
Panormos, Griechenland
Fläche 35 m²
Neue Wohnung im Erdgeschoss mit Garten und Gemeinschaftspool - Rumeli, Rethymno, Kreta Preis…
$114,040
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Wohnung in Provinz Heraklion, Griechenland
Wohnung
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 74 m²
Wohnung zum Verkauf von 74 qm. auf der Insel Kreta. Die Wohnung befindet sich im ersten Stoc…
$115,314
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Wohnung in Panormos, Griechenland
Wohnung
Panormos, Griechenland
Fläche 63 m²
Zu verkaufen Wohnung von 63 qm. auf der Insel Kreta. Die Wohnung befindet sich im ersten Sto…
$183,156
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung in Panormos, Griechenland
Wohnung
Panormos, Griechenland
Fläche 70 m²
Zum Verkauf Duplex von 70 Quadratmetern auf der Insel Kreta. Die Duplex befindet sich auf 2 …
$206,194
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 66 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 66 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es…
$466,380
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 95 m²
Zu verkaufen ist eine schöne Maisonette (95 qm) in der Mesambelies Gegend von Heraklion Stad…
$485,271
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Milatos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Milatos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 56 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 56 qm in Kreta. Die Wohnung hat 2 Ebenen. 1. Stock besteht a…
$265,659
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Provinz Chania, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Provinz Chania, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 87 m²
Objektbeschreibung: Eine großartige Gelegenheit für Investoren. Wir bieten eine stilvolle D…
$396,751
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Region Kreta, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Region Kreta, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Zu verkaufen Wohnung von 100 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$301,081
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Provinz Rethymnon, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Provinz Rethymnon, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 81 m²
Verkauf unter Bau Duplex von 81 qm auf Kreta. Das Duplex befindet sich im 1. Stock und Loft.…
$427,306
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Provinz Chania, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Provinz Chania, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 154 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine exklusive 4-Zimmer-Wohnung (2 Bäder und Whirlpool)…
$916,238
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 87 m²
VERKAUFEN: Ferienwohnung 87m2 in Chersonissos, Kreta, Griechenland Preis: 385.000 € Größe: 8…
$443,958
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Region Kreta, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Region Kreta, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 66 m²
Zu verkaufen Wohnung von 66 qm auf Kreta. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$303,442
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Wohnung 3 zimmer in Maleme, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Maleme, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 2
Überschrift: Ihr Traumhaus am Ägäischen Meer – Nur 30 m vom Strand entfernt! Erleben Sie …
$329,644
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 28 m²
Zu verkaufen Wohnung von 28 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht a…
$94,457
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 80 m²
Wohnung in Heraklion, Kreta – 80 m2 Das Apartment befindet sich im Erdgeschoss und verfügt ü…
$377,827
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Epano Elounda, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Epano Elounda, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 40 m²
🏢 Aelia Elounda Residences – Ferienwohnung A2 Elounda, Agios Nikolaos, Kreta Aelia Elounda …
$209,089
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Wohnung in Epano Elounda, Griechenland
Wohnung
Epano Elounda, Griechenland
Fläche 60 m²
Aelia Elounda Residences – Ferienwohnungen A4 Elounda, Agios Nikolaos, Kreta Aelia Elounda …
$367,941
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Zu verkaufen Wohnung von 130 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$389,634
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Wir präsentieren das neue Luxusprojekt Elounda Hills auf der größten griechischen Insel Kret…
$997,732
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
Wir präsentieren das neue Luxusprojekt Elounda Hills auf der größten griechischen Insel Kret…
$1,92M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Provinz Rethymnon, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Provinz Rethymnon, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 94 m²
Zu verkaufen im Bau Duplex von 94 qm in Kreta. Das Duplex befindet sich im 1. Stock und Loft…
$495,766
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 43 m²
VERKAUFEN: Ferienwohnung 43m2 in Chersonissos, Kreta, Griechenland Preis: €189.000 Größe: 43…
$217,943
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Provinz Chania, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Provinz Chania, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 2/3
The residential building is located in a clean and quiet area of ​​Chrysopigi (Kubes), but a…
$445,106
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Аталанта
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kritsa, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kritsa, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zu verkaufen Wohnung von 75 qm auf Kreta. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$118,071
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Verkauf: Seaside Apartment mit Meerblick – Gournes, Heraklion, Kreta In der ruhigen Küstenla…
$283,370
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Wohnung 4 zimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Stockwerk 5/5
Maisonette mit Panoramablick auf das Ägäis - Investition mit Kapitalwachstum und Golden Visa…
$907,733
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sitia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sitia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Zu verkaufen Wohnung von 90 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht a…
$226,696
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
VERKAUFEN: Erdgeschosswohnung in Exclusive Gated Community – North West Heraklion, Kreta Die…
$413,248
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Provinz Chania, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 86 m²
Objektbeschreibung: Großartige Gelegenheit für Investoren. Wir bieten eine moderne Maisonet…
$488,089
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Eigenschaftstypen in Region Kreta

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