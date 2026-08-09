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Wohnungen in Municipality of Kallithea, Griechenland

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studio-wohnungen
3
1 Zimmer
80
2 Zimmer
23
3 Zimmer
13
124 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Entdecken Sie einen anspruchsvollen urbanen Rückzug auf Boulevard, ein modernes Wohngebiet, …
$351,132
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
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$299,734
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 100 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 5. Stock. Es b…
$507,705
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Wohnung 2 zimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 1/5
🇩🇪 Bella Vista Golden Visa Residences – Athen, Griechenland Bella Vista Golden Visa Resid…
$278,658
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 106 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 106 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 6. Stock. Es b…
$549,030
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Wohnung 1 zimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Wohnung mit durchdachtem Layout, modernen Finishing-Materialien und intelligenten Design-Lös…
$291,311
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Entdecken Sie einen anspruchsvollen urbanen Rückzug auf Boulevard, ein modernes Wohngebiet, …
$306,598
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
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$314,098
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
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Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
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$303,166
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Wohnung 3 zimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 7/7
Residence von Riviera VI📍Ort:Das Hotel befindet sich in einer privilegierten Lage an der Ath…
$933,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
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$297,446
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
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Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 102 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 102 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es b…
$448,669
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Opus Residence ist das neueste Wohnprojekt in Kallithea, Athen, Griechenland, und bietet zei…
$293,044
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 97 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 97 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es be…
$401,441
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
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Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 103 m²
Zu verkaufen Wohnung von 103 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$472,283
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
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Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
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Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
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$375,042
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
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Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
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$319,318
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Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
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$307,198
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Wohnung 1 zimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1
Wohnung.Wohnung mit durchdachtem Layout, modernen Finishing-Materialien und intelligenten De…
$291,311
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Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 1
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Fläche 51 m²
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$378,558
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Wohnung in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung
Municipality of Kallithea, Griechenland
Fläche 37 m²
Wohnung zum Verkauf von 37 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sich im dritten Stoc…
$346,197
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Schlafräume 2
Fläche 67 m²
Zu verkaufen Wohnung von 67 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 6. Stock. Es besteht a…
$318,791
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Schlafräume 1
Fläche 30 m²
Zu verkaufen Wohnung von 30 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es besteh…
$114,529
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Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 95 m²
Zu verkaufen Wohnung von 95 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$247,949
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Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 102 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 102 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es b…
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Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 83 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 83 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 6. Stock. Es be…
$1,06M
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Schlafräume 2
Fläche 98 m²
Zu verkaufen Wohnung von 98 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht a…
$366,020
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