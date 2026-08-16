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Wohnungen in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland

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1 Zimmer
3
2 Zimmer
5
3 Zimmer
4
17 immobilienobjekte total found
Studio 1 Schlafzimmer in Melissatika, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Melissatika, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Verkauf - Wohn-Studio - Athen Norden: Nea Ionia - Kalogreza 38 qm, 1 Schlafzimmer, 1 Badezim…
$122,363
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Delfi, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Delfi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 155 m²
Zu verkaufen Wohnung von 155 qm in Mittelgriechenland. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock…
$383,730
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 170 m²
Zum Verkauf Wohnung von 170 qm auf der Insel Euboea . Die Wohnung befindet sich im 2. Stock.…
$342,406
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Zu verkaufen Wohnung von 80 qm auf der Insel Euböa . Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. …
$295,177
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Wohnung 1 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 2
Wohnung zum Verkauf, 2. Stock, in Nea Artaki.Die Immobilie hat eine Gesamtfläche von 26 qm. …
$76,031
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Wohnung in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Wohnung
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Fläche 135 m²
Es ist eine im Bau befindliche Wohnung zum Verkauf vorgesehen. Es befindet sich in Chalkida,…
$340,044
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 130 m²
Zu verkaufen Wohnung von 130 qm auf der Insel Euboea . Die Wohnung befindet sich im Erdgesch…
$259,756
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Melissochori, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Melissochori, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 89 m²
Zu verkaufen Wohnung von 89 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht …
$188,913
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 70 m²
Zum Verkauf Wohnung von 70 qm auf der Insel Euboea . Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. …
$200,720
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Wohnung in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Wohnung
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Fläche 450 m²
Zu verkaufen Wohnung von 450 qm auf der Insel Euboea . Wohnung hat Inneneinrichtung. Die Bes…
$366,020
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 80 qm auf der Insel Euboea . Die Wohnung befindet sich im 2.…
$236,142
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Wohnung in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Wohnung
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Fläche 396 m²
Zum Verkauf Wohnung von 396 qm auf der Insel Euboea . Wohnung hat Inneneinrichtung. Die Besi…
$436,862
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Region Mittelgriechenland, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Region Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Zu verkaufen Wohnung von 100 qm in Mittelgriechenland. Die Wohnung befindet sich im Erdgesch…
$82,650
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Livadia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Livadia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Zu verkaufen Wohnung von 85 qm im Zentrum Griechenlands. Die Wohnung befindet sich im 3. Sto…
$188,913
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Wohnung in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Wohnung
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Fläche 190 m²
Zum Verkauf Wohnung von 190 qm auf der Insel Euboea . Wohnung hat Inneneinrichtung. Es gibt:…
$386,092
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 117 m²
Zu verkaufen Wohnung von 117 qm auf der Insel Euboea . Die Wohnung befindet sich im 1. Stock…
$312,888
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Wohnung 3 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/5
Die Wohnung steht mit einer Gesamtfläche von 90 Quadratmetern zum Verkauf.m.  im 1. Stock.  …
$99,983
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