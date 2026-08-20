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Wohnungen in Thessaloniki Municipal Unit, Griechenland

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Thessaloniki
279
234 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk -1/3
Auf Halbkellerebene in Ano Toumpa gelegen, bietet diese moderne Zwei-Zimmer-Wohnung 85 Quadr…
$291 855
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 7/7
Zum Verkauf steht eine renovierte Wohnung in der obersten Etage eines gepflegten Gebäudes in…
$486 464
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 6/6
Zwei-Zimmer-Wohnung in der sechsten und obersten Etage eines gepflegten Gebäudes mit Aufzug …
$301 144
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Stockwerk 8/8
Diese achtstöckige Wohnung in Thessaloniki wird 71,15 Quadratmeter moderne Fläche umfassen, …
$555 958
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 5/7
Anspruchsberechtigt für das griechische Golden Visa Programm - Eine ausgezeichnete Investiti…
$291 855
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/4
Anspruchsberechtigt für das griechische Golden Visa Programm - Eine ausgezeichnete Investiti…
$289 562
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 5/5
In der obersten Etage mit offenem Stadtblick bietet dieses Apartment mit einem Schlafzimmer …
$291 855
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Objekt-Code: HPS5540 - Wohnung FOR SALE in Thessaloniki Nea Paralia für € 1.250.000 . Dies 1…
$1,45M
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 53 m²
Zu verkaufen Wohnung von 53 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im zwei…
$94 557
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 87 m²
Zu verkaufen Wohnung von 87 qm in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im 6. Stock. Es be…
$291 635
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 45 m²
Wohnung zum Verkauf von 45 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im Erdge…
$108 447
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 40 m²
Zu verkaufen Wohnung von 40 qm. in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im vierten Stock …
$167 957
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Objekt-Code: HPS5708 - Maisonette FOR SALE in Pylea Center für € 590.000 . Dieses 124,20 m2 …
$679 003
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Objekt-Code: HPS5533 - Ferienwohnung FOR SALE in Thessaloniki Martiou für € 564.000 . Dieses…
$649 081
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Objekt-Code: HPS5584 - Wohnung zum Verkauf in Thessaloniki Palaios Sidirodromikos Stathmos f…
$181 835
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 66 m²
Zu verkaufen Wohnung von 66 qm in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im 6. Stock. Es be…
$253 852
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 31 m²
Zu verkaufen Wohnung von 31 qm in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 176 m²
Objekt-Code: HPS4960 - Wohnung FOR SALE in Thessaloniki Charilaou für € 1.000.000 . Diese 17…
$1,17M
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 30 m²
Zu verkaufen Wohnung von 30 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im drit…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
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Schlafräume 1
Fläche 33 m²
Zu verkaufen Wohnung von 33 qm in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es be…
$159 396
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
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$225 815
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Property Code: HPS5750 - Apartment FOR SALE in Thessaloniki center Center for € 380.000 .…
$437 324
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 107 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 107 qm in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im 8. Stoc…
$826 496
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 25 m²
Wohnung zum Verkauf von 25 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im Erdge…
$113 387
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Objekt-Code: HPS5507 - Wohnung zum Verkauf in Thessaloniki Palaios Sidirodromikos Stathmos f…
$184 898
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 54 m²
Verkauf: 2 Fully Renovierte Studios in Prime Location – nur 10 Gehminuten von Aristotelous S…
$295 177
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 37 m²
Zu verkaufen Wohnung von 37 qm in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es be…
$162 938
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Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 29 m²
Zu verkaufen Wohnung von 29 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im sech…
$134 775
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Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Objekt-Code: HPS5576 - Wohnung zum Verkauf in Thessaloniki Palaios Sidirodromikos Stathmos f…
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Schlafräume 1
Fläche 33 m²
Zu verkaufen Wohnung von 33 qm in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im 6. Stock. Es be…
$101 541
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Eigenschaftstypen in Thessaloniki Municipal Unit

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Thessaloniki Municipal Unit, Griechenland

mit Garage
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