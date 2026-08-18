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Wohnungen in Evosmos Municipal Unit, Griechenland

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1 Zimmer
3
2 Zimmer
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3 Zimmer
10
21 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 129 m²
Property Code: HPS5154 - Maisonette FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 289.000 .…
$332,596
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf steht ein Studioapartment von 55 m², Baujahr 2005, im 1. Stock, in sehr gutem Zu…
$149,514
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 114 m²
Objekt-Code: HPS4726 - Wohnung FOR SALE in Evosmos Oberhalb der Ringstraße für € 275.290 . D…
$316,818
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 3 Schlafzimmer in Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Property Code: HPS5754 - Apartment FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 265.000 . …
$304,976
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Objekt-Code: HPS4725 - Maisonette FOR SALE in Evosmos Oberhalb der Ringstraße für € 304.074 …
$349,944
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Property Code: HPS5748 - Apartment FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 185.000 . …
$212,908
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 Schlafzimmer in Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Objekt-Code: HPS5696 - Wohnung FOR SALE in Evosmos Über der Ringstraße für € 174.000 . Diese…
$200,248
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 116 m²
Objekt-Code: HPS5697 - Wohnung FOR SALE in Evosmos Oberhalb der Ringstraße für € 229.000 . D…
$263,545
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Property Code: HPS5756 - Maisonette FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 358.000 .…
$412,005
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Objekt-Code: HPS5832 - Wohnung FOR SALE in Evosmos Zentrum für € 160.000 . Dies 68.00 mq. Da…
$185,649
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Objekt-Code: HPS5695 - Wohnung FOR SALE in Evosmos Oberhalb der Ringstraße für € 160.000 . D…
$184,136
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Property Code: HPS5753 - Apartment FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 200.000 . …
$230,171
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Property Code: HPS5752 - Apartment FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 197.000 . …
$226,718
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 113 m²
Property Code: HPS3769 - Apartment FOR SALE in Evosmos Nea Politia for € 240.000 . This 113…
$276,205
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Property Code: HPS5755 - Maisonette FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 330.000 .…
$379,781
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 123 m²
Property Code: HPS5152 - Maisonette FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 268.000 .…
$308,429
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Objekt-Code: HPS5698 - Wohnung FOR SALE in Evosmos Oberhalb der Ringstraße für € 189.000 . D…
$217,511
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Property Code: HPS5153 - Maisonette FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 293.000 .…
$337,200
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Property Code: HPS5747 - Apartment FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 125.000 . …
$143,857
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Objekt-Code: HPS4724 - Maisonette FOR SALE in Evosmos Oberhalb der Ringstraße für € 272.531 …
$313,643
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Wohnung 2 zimmer in Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 53 m²
Etagenzahl 7
Wohnsiedlung – Evosmos, Administration of Macedonia and Thrace, Griechenland
$222,309
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Immobilienangaben in Evosmos Municipal Unit, Griechenland

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