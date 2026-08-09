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Wohnungen in Nikiti, Griechenland

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mehrstöckige wohnungen
4
1 Zimmer
3
2 Zimmer
12
3 Zimmer
3
23 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Die Wohnung befindet sich in der Anlage in Nikiti Dorf 250 Meter vom malerischen Strand entf…
$219,621
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Wohnung 1 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/1
Einzigartige Wohnung in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem sehr schönen Ort in Sithoni…
$182,256
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Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English
Wohnung 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf steht eine 59 m² große Wohnung im zweiten Stock im Dorf Nikiti, Sithonia, Chalki…
$215,245
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TekceTekce
Wohnung 1 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Die Apartments befinden sich im Komplex in Nikiti Dorf 450 Meter vom malerischen Strand entf…
$196,538
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Wohnung 2 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 50 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf steht eine Erdgeschosswohnung mit einer Fläche von 50 m². Der Grundriss umfasst …
$189,768
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Wohnung 2 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 98 m²
Stockwerk 1/1
Einzigartige Wohnung in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem sehr schönen Ort in Sithoni…
$216,429
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Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English
Wohnung 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 2
Zu verkaufen: Eine 52 m² große Wohnung auf der Halbinsel Sithonia, in der Gegend von Nikiti,…
$256,394
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Stockwerk 1/2
Die Wohnung befindet sich in der Anlage in einem beliebten Nikiti Dorf 150 Meter vom Strand …
$201,163
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Objekt-Code: HPS5189 - Wohnung FOR SALE in Sithonia Nikiti für € 180.000 . Diese 63,50 m2. D…
$207,153
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/1
Zum Verkauf steht eine moderne, im Bau befindliche Wohnung im charmanten Dorf Nikiti. Mit ei…
$222,521
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Immobilienagentur
Vista Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 2
Zum Verkauf steht eine zweistöckige Wohnung mit 80 m² in Nikiti, Sithonia, nur wenige Minute…
$325,305
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie dieses wunderschöne zweistöckige Duplex, das sich im charmanten Küstendorf Nik…
$325,776
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Wohnung 2 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/2
Eine neu gebaute Wohnung von 55 qm mit Gemeinschaftspool steht zum Verkauf, nur 900 Meter vo…
$251,650
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Das Haus liegt 3 km vom Dorf Nikiti und nur 140 Meter zum Strand mit einem Zugang nur für Na…
$345,614
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Property Code: HPS5367 - Maisonette FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 455.000 . This 130.00…
$523,638
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Objekt-Code: HPS5412 - Wohnung FOR SALE in Sithonia Nikiti für € 207.500 . Diese 52,31 qm. D…
$239,107
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht eine schlüsselfertige, moderne Maisonette mit 90 m2 komfortablem Wohnraum.…
$261,607
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Immobilienagentur
Vista Estate
Sprachen
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf steht eine zweistöckige Wohnung mit 75 m², gelegen im zweiten und dritten Stock.…
$267,601
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/2
Der Apartmentkomplex befindet sich in Nikiti Dorf 700 Meter vom malerischen Strand entfernt.…
$230,385
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Objekt-Code: HPS5449 - Maisonette FÜR SALE in Sithonia Nikiti für € 330.000 . Dieses 120 qm …
$379,781
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 156 m²
Das Haus befindet sich in einem beliebten Nikiti Dorf 600 Meter zum Strand. Das Haus ist auf…
$469,426
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Property Code: HPS5190 - Maisonette FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 280.000 . This 102.67…
$322,239
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Wohnung 1 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 2/2
Dieses Apartment befindet sich in der wunderschönen Region von Halkidiki, in einem guten Zus…
$182,256
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Immobilienagentur
Halkidiki Properties
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