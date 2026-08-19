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Wohnungen in Vari Municipal Unit, Griechenland

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1 Zimmer
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21 immobilienobjekt total found
Penthouse in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Premium Premium
Penthouse
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Wunderschön renoviert Meerblick 85 qm Penthouse auf der 4. Etage, mit atemberaubendem Meerbl…
$635,713
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zu verkaufen Wohnung von 75 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht a…
$371,923
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 45 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es be…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 60 m²
Zu verkaufen Wohnung von 60 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht a…
$413,248
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Zu verkaufen Wohnung von 70 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht a…
$661,197
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 70 m²
Zu verkaufen Wohnung von 70 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht a…
$495,898
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
Zu verkaufen Wohnung von 60 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht a…
$342,406
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Wohnung in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 230 m²
Eine luxuriöse Wohnung zum Verkauf in einem Elite-Vorort im Süden von Athen, Voula. Die Wohn…
$1,86M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 45 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es be…
$354,213
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 63 m²
Zu verkaufen Wohnung von 63 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es besteh…
$360,116
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 122 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 122 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es b…
$1,07M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
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Schlafräume 1
Fläche 32 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 32 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es be…
$306,984
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Schlafräume 3
Fläche 122 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 122 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es b…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 82 m²
Zu verkaufen Wohnung von 82 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht a…
$425,055
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Verkauf -- Wohnungsbau -- East Attica: Voula - Kentro 128 Sq.m., 3 Schlafzimmer, 2 Badezimme…
$384,571
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Wohnung in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 104 m²
Stockwerk 2/3
Dieses komplett renovierte 104 qm große Apartment befindet sich im 2. Stock in einer ruhigen…
$629,270
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 52 m²
Zu verkaufen Wohnung von 52 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
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Wohnung in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 85 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 85 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sic…
$668,400
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Schlafräume 1
Fläche 47 m²
Zu verkaufen Wohnung von 47 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es besteh…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
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Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Stockwerk 2
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$299,530
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Wohnung 3 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 7
Wohnsiedlung – Vari, Attika, Griechenland
$1,09M
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Immobilienangaben in Vari Municipal Unit, Griechenland

mit Terrasse
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