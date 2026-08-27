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Wohnungen in Katerini, Griechenland

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1 Zimmer
5
2 Zimmer
9
3 Zimmer
5
28 immobilienobjekte total found
Wohnung in Katerini, Griechenland
Wohnung
Katerini, Griechenland
Fläche 105 m²
Wohnung zum Verkauf von 105 Quadratmetern an der Olympischen Riviera. Die Wohnung befindet s…
$207 770
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Wohnung in Katerini, Griechenland
Wohnung
Katerini, Griechenland
Fläche 115 m²
Wohnung zum Verkauf von 115 Quadratmetern an der Olympischen Riviera. Die Wohnung befindet s…
$204 299
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 85 m²
Zu verkaufen Wohnung von 85 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 4. Sto…
$141 685
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 121 m²
Zu verkaufen Wohnung von 121 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 1. St…
$129 878
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Wohnung in Katerini, Griechenland
Wohnung
Katerini, Griechenland
Fläche 176 m²
Wohnung zum Verkauf von 176 Quadratmetern an der Olympischen Riviera. Die Wohnung befindet s…
$337 057
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Wohnung in Katerini, Griechenland
Wohnung
Katerini, Griechenland
Fläche 140 m²
Wohnung zum Verkauf von 140 Quadratmetern an der Olympischen Riviera. Die Wohnung befindet s…
$299 816
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Zum Verkauf Wohnung von 140 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 4. Sto…
$315 249
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ritini, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ritini, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 130 m²
Zum Verkauf Duplex von 130 qm an der Olympischen Küste. Das Duplex befindet sich im 1. Stock…
$212 528
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Zu verkaufen Wohnung von 45 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 1. Sto…
$100 360
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Wohnung in Katerini, Griechenland
Wohnung
Katerini, Griechenland
Fläche 200 m²
Verkauf Duplex Fläche von 200 Quadratmetern im Norden Griechenlands. Das Duplex befindet sic…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 130 m²
Zu verkaufen Wohnung von 130 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung hat 2 Ebenen. 3. Stock…
$206 624
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 97 m²
Zu verkaufen Wohnung von 97 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 1. Sto…
$171 203
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 140 m²
Zu verkaufen Wohnung von 140 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 1. St…
$295 177
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 117 m²
Zu verkaufen Wohnung von 117 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 1. St…
$262 790
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Zu verkaufen Wohnung von 45 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 1. Sto…
$100 360
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Wohnung in Korinos, Griechenland
Wohnung
Korinos, Griechenland
Fläche 128 m²
Wohnung zum Verkauf von 128 Quadratmetern an der Olympischen Riviera. Die Wohnung befindet s…
$222 800
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Peristasi, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Peristasi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Zu verkaufen Wohnung von 115 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 2. St…
$188 913
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 119 m²
Zu verkaufen Wohnung von 119 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im Erdge…
$131 059
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Wohnung in Katerini, Griechenland
Wohnung
Katerini, Griechenland
Fläche 137 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 137 Quadratmetern an der Olympischen Riviera. Die W…
$260 328
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
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Katerini, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 55 m²
Zu verkaufen Wohnung von 55 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 3. Sto…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ritini, Griechenland
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Ritini, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 107 m²
Zum Verkauf Wohnung von 107 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im Erdges…
$165 299
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Peristasi, Griechenland
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Peristasi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Zum Verkauf Wohnung von 100 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im Erdges…
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Wohnung in Katerini, Griechenland
Wohnung
Katerini, Griechenland
Fläche 101 m²
Wohnung zum Verkauf von 101 Quadratmetern an der Olympischen Riviera. Die Wohnung befindet s…
$137 108
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
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Katerini, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
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Wohnung
Katerini, Griechenland
Fläche 65 m²
Wohnung zum Verkauf von 65 Quadratmetern an der Olympischen Riviera. Die Wohnung befindet si…
$108 148
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Schlafräume 1
Fläche 45 m²
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Schlafräume 2
Fläche 92 m²
Zu verkaufen Wohnung von 92 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im Erdges…
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Katerini, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
Zu verkaufen Wohnung von 105 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 1. St…
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Immobilienangaben in Katerini, Griechenland

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