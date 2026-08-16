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Wohnungen in Municipality of Athens, Griechenland

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Athen
198
203 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Premium Premium
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 64 m²
Etagenzahl 7
🔥 Für die Golden Visa geeignet | Zentrum von Athen Projektbeschreibung Lage: Kerameiko…
$382,038
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Wohnung in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung
Municipality of Athens, Griechenland
Fläche 44 m²
Wohnung zu verkaufen mit einer Fläche von 44 Quadratmetern in Athen im Bau. Die Wohnung befi…
$310,504
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Grekodom Development
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Wohnung 3 zimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 7/7
Im Herzen von Athen, in einem der geschäftigsten Gegenden im Zentrum von Athen, Gazi, haben …
$924,674
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Consulting VP Park SRL
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Wohnung 2 zimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 3
Dies ist eine ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit, da die Immobilie die Voraussetzungen f…
$288,324
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Sideris Real Estate
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Entdecken Sie Trinity, eine moderne Wohnsiedlung im Herzen von Ampelokipoi, eines der etabli…
$298,276
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 83 m²
Zu verkaufen Wohnung von 83 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht a…
$301,081
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Entdecken Sie Trinity, eine moderne Wohnsiedlung im Herzen von Ampelokipoi, eines der etabli…
$291,718
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 36 m²
Zu verkaufen Wohnung von 36 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht a…
$330,598
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Meridia ist eine moderne Wohnentwicklung in Piräus und bietet eine Sammlung von 47 nachdenkl…
$296,532
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 1
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Fläche 44 m²
Meridia ist eine moderne Wohnentwicklung in Piräus und bietet eine Sammlung von 47 nachdenkl…
$298,858
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Entdecken Sie Trinity, eine moderne Wohnsiedlung im Herzen von Ampelokipoi, eines der etabli…
$288,294
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Wohnung 1 zimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Wohnung zum Verkauf, Kellergeschoss, befindet sich in Neos Kosmos.Die Immobilie hat eine Ges…
$105,606
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Meridia ist eine moderne Wohnentwicklung in Piräus und bietet eine Sammlung von 47 nachdenkl…
$294,251
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 165 m²
Ano Kypseli in der Nähe des Zentrums von Athen, Etagenwohnung 0f 165 qm. 4. Stock mit Dach i…
$291,341
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Entdecken Sie Trinity, eine moderne Wohnsiedlung im Herzen von Ampelokipoi, eines der etabli…
$286,006
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Wohnung 2 zimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 1/3
Eine sehr attraktive Gelegenheit für diejenigen, die ein Goldenes Visum und eine intelligent…
$289,350
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Entdecken Sie Trinity, eine moderne Wohnsiedlung im Herzen von Ampelokipoi, eines der etabli…
$298,590
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
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Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Entdecken Sie Trinity, eine moderne Wohnsiedlung im Herzen von Ampelokipoi, eines der etabli…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
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Schlafräume 2
Fläche 79 m²
Zu verkaufen Wohnung von 79 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht a…
$306,984
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
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Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 40 m²
Zu verkaufen Wohnung von 40 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht a…
$295,177
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Wohnung in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung
Municipality of Athens, Griechenland
Fläche 57 m²
Zu verkaufen Wohnung von 57 qm im Zentrum Griechenlands. Wohnung hat Inneneinrichtung. Extra…
$271,563
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 2/4
Im Segment urbaner Immobilien, in dem Liquidität und Verwaltbarkeit des Vermögenswertes eine…
$286,454
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Omonia Ferienwohnung 78 qm hell 1. Stock, möbliert, in ausgezeichnetem Zustand durch komplet…
$233,073
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Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Entdecken Sie Trinity, eine moderne Wohnsiedlung im Herzen von Ampelokipoi, eines der etabli…
$294,807
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Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Objekt-Code: HPS5451 - Wohnung FOR SALE in Patision - Acharnon Ag. Meletiou - Viktorias Sq. …
$336,255
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Studio 1 zimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 1/6
Athenian Horizon Residences Moderne Investmentwohnungen im Zentrum von Athen (Koukaki) …
$170,689
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Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Meridia ist eine moderne Wohnentwicklung in Piräus und bietet eine Sammlung von 47 nachdenkl…
$292,394
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Fläche 53 m²
Meridia ist eine moderne Wohnentwicklung in Piräus und bietet eine Sammlung von 47 nachdenkl…
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Fläche 37 m²
Mit großer Freude stellen wir Ihnen ein neues Projekt in der prestigeträchtigen Gegend von C…
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Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
🔥 Golden Visa im Zentrum von Athen | 260.000 € | Letzte verfügbare Einheit Wir freuen uns…
$298,016
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