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Wohnungen in Gemeinde Sithonia, Griechenland

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Gemeindebezirk Sithonia
112
Neos Marmaras
23
Nikiti
21
Toroni Municipal Unit
4
116 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 67 m²
Zum Verkauf unter Bauwohnung von 67 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es b…
$330,598
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Wohnung in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 41 m²
Wohnung zum Verkauf von 41 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sich im dritten Stoc…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 42 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 42 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es be…
$366,020
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 2 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Die Wohnung befindet sich in den Vororten von Vourvouru Dorf nur 100 Meter vom fantastischen…
$289,185
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Wohnung in Neos Marmaras, Griechenland
Wohnung
Neos Marmaras, Griechenland
Fläche 150 m²
Wohnung zum Verkauf von 150 qm auf der Halbinsel Sithonia, Region Chalkidiki. Die Wohnung be…
$461,255
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Wohnung 1 zimmer in Neos Marmaras, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Neos Marmaras, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Dieses schöne Apartment in Halkidiki bietet einen herrlichen Meerblick, nur 5 Gehminuten vom…
$170,865
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Halkidiki Properties
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Neos Marmaras, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Neos Marmaras, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 108 m²
Zum Verkauf Wohnung von 108 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im 1. Stoc…
$306,984
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 77 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 77 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es be…
$441,585
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 67 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 67 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es be…
$348,309
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zu verkaufen Wohnung von 75 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht a…
$287,981
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Studio 5 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Studio 5 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 333 m²
Der Komplex befindet sich in der Umgebung von Vourvourou Dorf 450 Meter vom Meer entfernt. E…
$1,91M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 41 m²
Zu verkaufen Wohnung von 41 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht a…
$218,431
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 106 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 106 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. E…
$586,812
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Wohnung in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 120 m²
Wohnung zum Verkauf von 120 Quadratmetern in Attika. Die Wohnung befindet sich im vierten St…
$348,482
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 67 m²
Zum Verkauf unter Bauwohnung von 67 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es b…
$354,213
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 65 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 65 qm in Athen. Die Wohnung hat 3 Ebenen. Halbgeschoss beste…
$318,791
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Wohnung in Neos Marmaras, Griechenland
Wohnung
Neos Marmaras, Griechenland
Fläche 56 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 56 Quadratmetern auf der Halbinsel Sithonia, der Re…
$380,535
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Wohnung in Neos Marmaras, Griechenland
Wohnung
Neos Marmaras, Griechenland
Fläche 54 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 54 Quadratmetern auf der Halbinsel Sithonia, der Re…
$380,535
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Zu verkaufen Wohnung von 125 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es beste…
$371,923
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 115 m²
Zu verkaufen Wohnung von 115 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 5. Stock. Es besteht …
$543,126
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Stockwerk 1/2
Die Wohnung befindet sich in der Anlage in einem beliebten Nikiti Dorf 150 Meter vom Strand …
$201,272
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Wohnung in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 39 m²
Zu verkaufen Wohnung von 39 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sich im dritten Sto…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 88 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 88 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es be…
$485,271
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Wohnung in Neos Marmaras, Griechenland
Wohnung
Neos Marmaras, Griechenland
Fläche 58 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 58 Quadratmetern auf der Halbinsel Sithonia, der Re…
$380,535
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
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Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 53 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 53 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es…
$371,687
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
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Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 115 m²
Verkauf Duplex von 115 qm in Athen. Das Duplex befindet sich im 4. Stock und 5. Stock. 4. St…
$625,776
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen: Schlüsselfertige Maisonette im Erdgeschoss in der begehrten Gegend von Sithoni…
$433,259
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Vista Estate
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
Zu verkaufen Wohnung von 55 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht a…
$155,854
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 95 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 95 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es be…
$491,175
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht eine schlüsselfertige, moderne Maisonette mit 90 m2 komfortablem Wohnraum.…
$261,607
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Vista Estate
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Eigenschaftstypen in Gemeinde Sithonia

mehrstöckige wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Gemeinde Sithonia, Griechenland

mit Garten
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