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Wohnungen in Provinz Heraklion, Griechenland

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Heraklion Municipal Unit
25
Heraklion
25
25 immobilienobjekte total found
Wohnung in Provinz Heraklion, Griechenland
Wohnung
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 70 m²
Wohnung zum Verkauf in der ersten Etage im Dorf Mohos, Kreta Im Herzen von Mohos, einem der …
$288,517
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Wohnung in Provinz Heraklion, Griechenland
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Fläche 70 m²
Wohnung zum Verkauf auf der zweiten Etage in Mohos Dorf, Kreta Im Herzen von Mohos, einem de…
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Wohnung in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 70 m²
Wohnung zum Verkauf im Dorf Mohos, Kreta In Mohos, einem der belebtesten Bergdörfer von Noma…
$346,221
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 80 m²
Wohnung in Heraklion, Kreta – 80 m2 Das Apartment befindet sich im Erdgeschoss und verfügt ü…
$377,827
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 41 m²
VERKAUFEN: Ferienwohnung 41m2 in Chersonissos, Kreta, Griechenland Preis: 195.000 € Größe: 4…
$224,862
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 123 m²
Zu verkaufen Wohnung von 123 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es beste…
$436,862
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Stellen Sie sich Ihr Zuhause in einem idyllischen, luxuriösen Meerblick-Komplex mit Strandzu…
$441,585
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 66 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 66 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es…
$466,380
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Zu verkaufen Wohnung von 130 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$389,634
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 95 m²
Zu verkaufen ist eine schöne Maisonette (95 qm) in der Mesambelies Gegend von Heraklion Stad…
$485,271
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 68 m²
VERKAUFEN: Ferienwohnung 68m2 in Chersonissos, Kreta, Griechenland Preis: 375.000 € Größe: 6…
$432,426
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
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Schlafräume 1
Fläche 43 m²
VERKAUFEN: Ferienwohnung 43m2 in Chersonissos, Kreta, Griechenland Preis: €189.000 Größe: 43…
$217,943
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
VERKAUFEN: Erdgeschosswohnung in Exclusive Gated Community – North West Heraklion, Kreta Die…
$413,248
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Wohnung in Provinz Heraklion, Griechenland
Wohnung
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 75 m²
Zum Verkauf 2 Wohnungen 27 qm und 48 qm in der Gesamtfläche von 75qm Die Apartments befinden…
$236,142
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Wohnung 5 zimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Wohnung 5 zimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Etagenzahl 5
Maisonette mit Panoramablick auf die Ägäis – Kapital-Wachstum-Investitionen mit Goldenen Vis…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 97 m²
Altbau Duplex von 97 qm auf Kreta. Das Duplex befindet sich im 1. Stock und 2. Stock. 1. Sto…
$114,529
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Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 180 m²
Exklusives Top-Floor Apartment mit Dachterrasse – 185 m2 + 220 m2. Dachfläche Zu verkaufen …
$448,669
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Wohnung 4 zimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
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Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Stockwerk 5/5
Maisonette mit Panoramablick auf das Ägäis - Investition mit Kapitalwachstum und Golden Visa…
$907,733
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
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Schlafräume 2
Fläche 87 m²
VERKAUFEN: Ferienwohnung 87m2 in Chersonissos, Kreta, Griechenland Preis: 385.000 € Größe: 8…
$443,958
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Fläche 78 m²
Verkauf: Seaside Apartment mit Meerblick – Gournes, Heraklion, Kreta In der ruhigen Küstenla…
$283,370
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Wohnung in Provinz Heraklion, Griechenland
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Fläche 165 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 165 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es F…
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Fläche 42 m²
Wohnung im ersten Stock mit Meerblick, Limenas Hersonissou Zehn Meter vom Meer, im Erdgescho…
$173,138
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 63 m²
Zu verkaufen ist eine ausgezeichnete Wohnung von 65,5 qm in Heraklion Stadt, auf Kreta. Das …
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Fläche 74 m²
Wohnung zum Verkauf von 74 qm. auf der Insel Kreta. Die Wohnung befindet sich im ersten Stoc…
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Fläche 28 m²
Zu verkaufen Wohnung von 28 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht a…
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Eigenschaftstypen in Provinz Heraklion

1 Zimmer
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3 Zimmer

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