Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Nea Kallikrateia
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Nea Kallikrateia, Griechenland

;
studio-wohnungen
7
1 Zimmer
25
2 Zimmer
12
48 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/4
Das Gebäude mit Apartments liegt 650 Meter vom Sandstrand in Kallikratia entfernt. Die Wohnu…
$156,074
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 51 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 51 qm in Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. …
$183,010
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Das neue Gebäude mit Apartments befindet sich 300 Meter vom Sandstrand in Nea Kallikratia en…
$190,758
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 51 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 51 qm in Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. …
$177,106
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Die Wohnung befindet sich in Kallikratia Dorf nur 90 Meter vom Sandstrand entfernt. Die Wohn…
$179,197
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 56 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 56 qm in Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. …
$194,817
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 2 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Objekt-Code: HPS5269 - Wohnung FOR SALE in Kallikrateia Nea Kallikrateia für € 164.175. Dies…
$188,941
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 82 m²
Zu verkaufen im Bau Duplex von 82 qm in Chalkidiki. Das Duplex befindet sich im 3. Stock und…
$301,081
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Das Gebäude mit Apartments liegt 650 Meter vom Sandstrand in Kallikratia entfernt. Die Wohnu…
$345,577
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung
Nea Kallikrateia, Griechenland
Fläche 30 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 30 qm in Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschos…
$106,264
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Die Wohnung befindet sich in Kallikratia Dorf 400 Meter vom Sandstrand entfernt. Die Wohnung…
$222,321
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 49 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 49 qm in Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. …
$174,745
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Das neue Gebäude mit Apartments befindet sich 500 Meter vom Sandstrand in Nea Kallikratia en…
$161,855
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Das neue Gebäude mit Apartments befindet sich 300 Meter vom Sandstrand in Nea Kallikratia en…
$104,050
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 37 m²
Zu verkaufen Wohnung von 49 qm in Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es best…
$152,310
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 2 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Das neue Gebäude mit Wohnungen befindet sich 200 Meter vom Sandstrand in Nea Kallikratia ent…
$213,880
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 93 m²
Verkauf unter Bau Duplex von 93 qm in Chalkidiki. Das Duplex befindet sich im 3. Stock und L…
$312,888
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 4 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Objekt-Code: HPS5266 - Maisonette FOR SALE in Kallikrateia Nea Kallikrateia für € 328.375 . …
$377,911
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Das Studio befindet sich in einem beliebten Touristen Nea Kallikratia 250 Meter vom Sandstra…
$92,489
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Die Wohnung befindet sich in Kallikratia Dorf 300 Meter vom Sandstrand entfernt. Die Wohnung…
$149,750
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 99 m²
Zu verkaufen Wohnung von 99 qm in Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es best…
$389,634
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 2 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Objekt-Code: HPS5267 - Maisonette FOR SALE in Kallikrateia Nea Kallikrateia für € 228.675 . …
$263,171
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 49 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 49 qm in Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. …
$171,203
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 44 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 44 qm in Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. …
$165,299
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 40 m²
Zu verkaufen Wohnung von 40 qm in Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es best…
$143,422
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 2 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Die Wohnung befindet sich 300 Meter vom Sandstrand in Kallikratia entfernt. Die Wohnung befi…
$293,741
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Das Gebäude mit Apartments liegt 650 Meter vom Sandstrand in Kallikratia entfernt. Die Wohnu…
$150,294
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Die Wohnung befindet sich 700 Meter vom Sandstrand in Kallikratia entfernt. Die Wohnung befi…
$218,866
Eine Anfrage stellen
Studio in Nea Kallikrateia, Griechenland
Studio
Nea Kallikrateia, Griechenland
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/1
Einführung eines luxuriösen Studios in einem Bauprojekt in Chalkidiki, Griechenland. Dieses …
$148,083
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English
Studio 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Das Studio befindet sich in einem beliebten Touristen Nea Kallikratia 650 Meter vom Sandstra…
$86,708
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen