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Wohnungen in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland

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Agios Nikolaos Municipal Unit
20
Agios Nikolaos
7
21 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Wir präsentieren das neue Luxusprojekt Elounda Hills auf der größten griechischen Insel Kret…
$2,03M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Epano Elounda, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Epano Elounda, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 40 m²
🏢 Aelia Elounda Residences – Ferienwohnung A2 Elounda, Agios Nikolaos, Kreta Aelia Elounda …
$209,089
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 65 m²
Zu verkaufen Wohnung von 65 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht a…
$342,406
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 61 m²
Nur 50 Meter von einem Sandstrand, Cafés am Meer, Tavernen und Restaurants entfernt, bietet …
$395,537
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Wohnung in Epano Elounda, Griechenland
Wohnung
Epano Elounda, Griechenland
Fläche 80 m²
Aelia Elounda Residences – Ferienwohnungen A6 Elounda, Agios Nikolaos, Kreta Aelia Elounda R…
$452,850
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kritsa, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kritsa, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zu verkaufen Wohnung von 75 qm auf Kreta. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$118,071
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Wohnung in Epano Elounda, Griechenland
Wohnung
Epano Elounda, Griechenland
Fläche 88 m²
Hilltop Apartments: Die Hilltop-Wohnungen sind einige gebrandmarkte sehr geräumige Wohnungen…
$1,02M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Zum Verkauf Duplex von 110 qm auf Kreta. Das Duplex befindet sich im 2. Stock und 3. Stock. …
$578,429
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Milatos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Milatos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 56 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 56 qm in Kreta. Die Wohnung hat 2 Ebenen. 1. Stock besteht a…
$265,659
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 33 m²
Nur 50 Meter von Sandstränden, Cafés am Meer, Tavernen und Restaurants entfernt bietet diese…
$216,995
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Wohnung in Epano Elounda, Griechenland
Wohnung
Epano Elounda, Griechenland
Fläche 50 m²
Aelia Elounda Residences – Ferienwohnungen A1 Elounda, Agios Nikolaos, Kreta Aelia Elounda …
$268,880
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 61 m²
Nur 50 Meter von einem Sandstrand, Cafés am Meer, Tavernen und Restaurants entfernt, bietet …
$439,224
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Wir präsentieren das neue Luxusprojekt Elounda Hills auf der größten griechischen Insel Kret…
$997,732
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 198 m²
Zu verkaufen Wohnung von 198 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$504,163
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Wohnung in Epano Elounda, Griechenland
Wohnung
Epano Elounda, Griechenland
Fläche 60 m²
Aelia Elounda Residences – Ferienwohnungen A4 Elounda, Agios Nikolaos, Kreta Aelia Elounda …
$367,941
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Wohnung in Epano Elounda, Griechenland
Wohnung
Epano Elounda, Griechenland
Fläche 40 m²
Aelia Elounda Residences – Ferienwohnungen A3 Elounda, Agios Nikolaos, Kreta Aelia Elounda …
$226,425
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 1/2
Die Wohnung befindet sich in Agios Nicolaos Dorf 2100 Meter vom Strand entfernt. Die Wohnung…
$99,479
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Wohnung in Epano Elounda, Griechenland
Wohnung
Epano Elounda, Griechenland
Fläche 121 m²
Aelia Elounda Residences – Ferienwohnungen A7 Elounda, Agios Nikolaos, Kreta Aelia Elounda R…
$778,337
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 57 m²
Nur 50 Meter von Sandstränden, Cafés am Meer, Tavernen und Restaurants entfernt, bietet dies…
$401,441
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kritsa, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kritsa, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 80 m²
Zu verkaufen alte Bauwohnung von 80 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es b…
$82,650
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Eigenschaftstypen in Provinz Agios Nikolaos

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3 Zimmer

Immobilienangaben in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland

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