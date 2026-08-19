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Wohnungen in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland

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2 Zimmer
6
3 Zimmer
10
22 immobilienobjekte total found
Wohnung in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Wohnung
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Fläche 50 m²
Wohnung zum Verkauf von 50 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sich im achten Stock…
$304,621
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Zu verkaufen Wohnung von 125 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$838,303
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Wohnung in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Wohnung
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Fläche 16 m²
Zu verkaufen Wohnung von 16 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 6. Stock. Es besteht a…
$123,974
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Zu verkaufen Wohnung von 100 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$613,968
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 107 m²
Zu verkaufen Wohnung von 107 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht …
$531,319
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 171 m²
Zu verkaufen Wohnung von 171 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 6. Stock. Es besteht …
$708,425
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 165 m²
Zu verkaufenDuplex von 165 Quadratmetern in Athen Die Maisonette befindet sich im siebten St…
$590,354
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Wohnung 3 zimmer in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 7
Wohnung zum Verkauf im 7. Stock, im Palaio Faliro Bereich. Das Anwesen hat eine Gesamtfläche…
$298,275
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 94 m²
Zu verkaufen Wohnung von 94 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 6. Stock. Es besteht a…
$684,811
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 5
Zu verkaufen eine Wohnung von 235 qm in Paleo Faliro.Die Wohnung ist 2 Ebenen und befindet s…
$970,470
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Wohnung in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Wohnung
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Fläche 119 m²
Zu verkaufen verfallene Wohnung, eine Wohnung von 119 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung be…
$879,329
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Wohnung von 120 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 5. Stock. Es besteht …
$519,512
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 165 m²
Zu verkaufen Wohnung von 165 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht …
$1,12M
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Wohnung 2 zimmer in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 1
Wohnung zum Verkauf, 1. Stock, befindet sich in Paleo Faliro.Die Immobilie hat eine Gesamtfl…
$134,941
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Wohnung 4 zimmer in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 2/8
Faliro Residence 1919 Modernes Wohnen im Herzen der Athener Riviera Faliro Residence 1…
$898,340
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 205 m²
Zu verkaufenDuplex von 205 Quadratmetern in Athen Die Maisonette befindet sich im achten Sto…
$1,42M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
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Schlafräume 2
Fläche 67 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 67 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es be…
$406,164
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Wohnung 3 zimmer in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 81 m²
Etagenzahl 7
Wohnsiedlung – Palaio Faliro, Attika, Griechenland
$405,711
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
PALAIO FALIRO BUILDING High End Construction Proudly we would like to present our high…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 6 zimmer in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Penthouse 6 zimmer
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 127 m²
Stockwerk 6/6
A state-of-the-art community complex, a unique, luxury residence for big city life, with a m…
$995,188
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Wohnung 4 zimmer in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Etagenzahl 7
Wohnsiedlung – Palaio Faliro, Attika, Griechenland
$642,895
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Wohnung 4 zimmer in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
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Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 3
An innovative and modern residence, with an elegant architectural design, spacious and comfo…
$540,577
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Immobilienangaben in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland

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