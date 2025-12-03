  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Limassol District
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Limassol District, Zypern

East Limassol Municiplaity
2
Germasogeia
1
Koinoteta Agiou Tychona
1
Koinoteta Pyrgou Lemesou
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Villa Compose III
Villa Compose III
Villa Compose III
Villa Compose III
Villa Compose III
Alle anzeigen Villa Compose III
Villa Compose III
Souni Zanatzia, Zypern
von
$425,523
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Compose III Projekt – Vier Häuser Typ KirschDie Häuser bestehen aus 4 Schlafzimmern und 2 Bädern.Erdgeschoss - 80m2 - Obergeschoss – 62m2Überdachter Eingang – 3m2 – Insgesamt – 145m2Entdeckte Verandas – 6m2Grundstück - 420m2 (Jedes Haus)Die gesamte überdachte Fläche jedes Hauses ist 145m2 un…
Bauherr
Country Rose Ltd
Eine Anfrage stellen
Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Alle anzeigen Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Souni Zanatzia, Zypern
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Überdachte Fläche in m²: 420 m² Haupthaus plus 80 m² überdachte Verandas plus 40 m² Gästehaus plus 20 m² Dienstmädchenhaus.Grundstücksfläche in m²: 4286 m²Immobilientyp und Standort/Stadt: „Sterling Carob“, gelegen in Souni, Limassol, Zypern.Status: Sofort lieferbar.Beschreibung des Sterling…
Bauherr
Country Rose Ltd
Eine Anfrage stellen
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Alle anzeigen Villa
Villa
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
von
$7,12M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Eine exklusive Villenanlage in Agios TychonosEingebettet in die prestigeträchtige Gegend von Agios Tychonos in der Nähe des renommierten Four Seasons Hotels bietet diese außergewöhnliche Anlage eine Sammlung von 11 Luxusvillen, die alle so konzipiert sind, dass sie unvergleichlichen Komfort,…
Bauherr
Livein
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Livein
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
OneOne
Villa Classic II - House 4
Villa Classic II - House 4
Villa Classic II - House 4
Villa Classic II - House 4
Villa Classic II - House 4
Alle anzeigen Villa Classic II - House 4
Villa Classic II - House 4
Souni Zanatzia, Zypern
von
$671,234
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Das Haus besteht aus 4 Schlafzimmern und 4 Bädern.Erdgeschoss - 125m2 - Obergeschoss – 74m2Überdachte Veranda – 25m2 - Insgesamt – 224m2Grundstück - 663m2Dies ist eine Liste dessen, was im Preis enthalten istSolar- und elektrische Wasserheizung.Schwimmbad 4m x 8m.1m paving um das Haus und Sc…
Bauherr
Country Rose Ltd
Eine Anfrage stellen
Clubhaus Nikolas Residences
Clubhaus Nikolas Residences
Clubhaus Nikolas Residences
Clubhaus Nikolas Residences
Clubhaus Nikolas Residences
Germasogeia, Zypern
von
$445,574
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 95–106 m²
2 Immobilienobjekte 2
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
95.3 – 105.6
514,084 – 523,388
Bauherr
Realtika
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Realtika
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Українська, עִברִית
Villa villa in Limassol
Villa villa in Limassol
Villa villa in Limassol
Villa villa in Limassol
Pyrgos Lemesou, Zypern
von
$2,52M
Das erste branded Wohnprojekt des weltbekannten französischen Designers Philippe Starck in Zypern.Philippe Starck ist eine auffällige Persönlichkeit und einer der provokativsten Gurus des globalen Designs, nach vielen Experten und seinen Bewunderern.Starck beschränkt sich nicht auf ein besti…
Immobilienagentur
Invest Cafe
Eine Anfrage stellen
Villa Classic Plus - House 170
Villa Classic Plus - House 170
Villa Classic Plus - House 170
Villa Classic Plus - House 170
Villa Classic Plus - House 170
Alle anzeigen Villa Classic Plus - House 170
Villa Classic Plus - House 170
Souni Zanatzia, Zypern
von
$702,698
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Das Haus besteht aus 4 Schlafzimmern und 4 Bädern.   Erdgeschoss – 160 m² – Obergeschoss – 90 m² Überdachte Veranda – 15 m² – Gesamt – 265 m² Grundstück - 750 m² Die gesamte überdachte Fläche des Hauses beträgt 265 m² und es verfügt auch über eine große, nicht überdachte Veranda im…
Bauherr
Country Rose Ltd
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen