  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Famagusta
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Famagusta, Zypern

Agia Napa
1
Agia Napa Municipality
2
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Villa Sparda
Villa Sparda
Villa Sparda
Villa Sparda
Villa Sparda
Alle anzeigen Villa Sparda
Villa Sparda
Sotira, Zypern
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
🌿 Entdecken Sie Sparda Villas – Mittelmeer Eleganz in Yeni Boğaziçi, FamagustaSteigen Sie in einen Lebensstil von Komfort, Qualität und Charme mit Sparda Villas – eine exklusive Entwicklung von 8 wunderschön gestalteten Doppelhaushälften mit Exchange Title Deeds, perfekt im Herzen von Yeni B…
Bauherr
Panah Construction
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Panah Construction
Sprachen
English, Türkçe
Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Agia Napa, Zypern
von
$734,480
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Napa Amaris Villas ist eine einzigartige Wohnanlage von acht Luxusvillen im Herzen des Resorts Ayia Napa, nur wenige Minuten vom berühmten Nissi Beach, dem preisgekrönten TripAdvisor entfernt.Das Projekt befindet sich in einer prestigeträchtigen Gegend der Stadt - in der Nähe des malerischen…
Immobilienagentur
Invest Cafe
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen