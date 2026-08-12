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Neubau Häuser in Bezirk Paphos, Zypern

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Paphos
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Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
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Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
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Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
Paphos, Zypern
von
$1,24M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Villa im Komplex Royal Bay Resort - Paphos | ZypernDas Royal Bay Resort befindet sich in der renommierten Gegend von Gräber der Könige - Kato Paphos entlang der Küste, direkt am berühmten Sandstrand Venus Beach.Preis: EUR 1,085.000 + MwSt.Die Villa kann für 600 EUR pro Tag gemietet werden.Vi…
Immobilienagentur
Smart Home
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Villa City Views
Villa City Views
Villa City Views
Villa City Views
Villa City Views
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Villa City Views
Paphos, Zypern
von
$617,342
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 135–161 m²
9 Immobilienobjekte 9
City Views — 12 moderne Villen in Konia, Paphos: 3 Schlafzimmer, privater Pool, Wohnfläche bis zu 175 m², Grundstücke bis zu 291 m², Preise ab 530.000 €. Das Projekt liegt nur 4 km vom Stadtzentrum von Paphos und 6 km vom Meer entfernt, in der prestigeträchtigen Gegend von Konia. Geräumig…
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
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Stadthaus Konia Green
Stadthaus Konia Green
Paphos, Zypern
von
$464,171
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2026
TOP DEVELOPER - Gated community: 34 villas + 26 houses around central green park. Prestigious hillside location, 3km to Paphos center, 5 min to International School. Private pools, high quality materials
Verein
BitProperty
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TekceTekce
Villa Superior
Villa Superior
Villa Superior
Villa Superior
Villa Superior
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Villa Superior
Peyia, Zypern
von
$5,61M
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
For sale – 6-Bedroom Villa Superior in Peyia, Paphos Villa Superior is a world-class modern mansion for sale in Peyia, Paphos — a masterpiece of contemporary architecture set on an expansive 2,319 m² plot with 1,372 m² of covered areas. Designed to the highest European standards, this res…
Verein
BitProperty
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Clubhaus 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Clubhaus 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Clubhaus 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Clubhaus 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Clubhaus 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
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Clubhaus 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Geroskipou, Zypern
von
$308,377
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
🏙️ Über das ProjektLUNA GENE bietet eine stilvolle Sammlung von 24 Apartments mit 1 oder 2 Schlafzimmern.Die Entwicklung verbindet moderne Ästhetik mit Funktionalität, bietet offene Layouts, große Fenster und hochwertige Materialien.Die Bewohner können einen Gemeinschaftspool, einen Kindersp…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Hüttendorf Infinity
Hüttendorf Infinity
Hüttendorf Infinity
Hüttendorf Infinity
Hüttendorf Infinity
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Hüttendorf Infinity
Peyia, Zypern
von
$661,192
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 123–254 m²
5 Immobilienobjekte 5
Infinity Villas — Luxuriöse Villen mit 3, 4 und 5 Schlafzimmern in Pegeia, Paphos Wohnfläche: 123 m² bis 309 m² | Grundstücksgröße: 293 m² bis 800 m² | Privater Pool | Überdachte Garage | Preise ab 560.000 € + MwSt. Infinity ist ein exklusiver Komplex mit 20 freistehenden Luxusvillen in …
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
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Hüttendorf The Pearl
Hüttendorf The Pearl
Hüttendorf The Pearl
Hüttendorf The Pearl
Hüttendorf The Pearl
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Hüttendorf The Pearl
Paphos, Zypern
von
$748,057
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 173–181 m²
5 Immobilienobjekte 5
The Pearl — 5 moderne Villen mit 3 Schlafzimmern, privatem Pool und Terrasse, nur 1 km vom Meer und 4 km vom Kings Avenue Mall im begehrten Stadtteil Chloraka, Paphos. Ideal für dauerhaften Wohnsitz, Urlaub oder Investition: VRF-System, Fußbodenheizung, Energieeffizienz, Privatsphäre und …
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
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Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Geroskipou, Zypern
von
$1,09M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 189 m²
1 Immobilienobjekt 1
Komplex mit 5 Villen
Verein
BitProperty
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Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
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Villa Dionysus Greens
Kouklia, Zypern
von
$582,022
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Fläche 129–364 m²
3 Immobilienobjekte 3
Elite-Villen Trotz der Lage im Herzen des Resorts sind die Elitevillen des Dionysa Garden-Komplexes so konzipiert, dass sie maximalen Komfort und Privatsphäre bieten. Der Komplex wird von Golfplätzen umgeben errichtet und ermöglicht es den Eigentümern, die Schönheiten der umliegenden Naturl…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Villa
211.3 – 364.3
1,13M – 2,02M
Bauherr
Aphrodite Hills
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Hüttendorf Golden Hills
Hüttendorf Golden Hills
Hüttendorf Golden Hills
Hüttendorf Golden Hills
Hüttendorf Golden Hills
Hüttendorf Golden Hills
Hüttendorf Golden Hills
Geroskipou, Zypern
von
$691,470
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 172–219 m²
5 Immobilienobjekte 5
Golden Hills – Moderne Villen mit Meerblick in Geroskipou, Paphos 3 oder 4 Schlafzimmer | Grundstücksfläche bis zu 422 m² | Wohnfläche bis zu 219 m² Privater Pool | Energieeffizienzklasse A | Garage | Moderne Ausstattung und Technologie Golden Hills ist eine exklusive Wohnanlage mit 2…
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
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Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Geroskipou, Zypern
von
$842,592
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 197 m²
1 Immobilienobjekt 1
Sandy Beach Villas ist ein exklusiver gated Komplex in Geroskipou, Paphos, bietet luxuriöses Wohnen in einer ruhigen Umgebung. Die Entwicklung besteht aus sechs eleganten Villen mit jeweils drei geräumigen Schlafzimmern, zwei Bädern, einer Gästetoilette und einem privaten Pool. Nur 300 Meter…
Verein
BitProperty
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Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Alle anzeigen Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Kouklia, Zypern
von
$2,42M
Jahr der Inbetriebnahme 2020
Fläche 318 m²
3 Immobilienobjekte 3
Das neue Projekt „Bestes Golf Resort in Europa 2018“, so der internationale Verband der Golftouristen „Poseidon“, befindet sich auf einem Hügel mit Panoramablick auf das Mittelmeer. Große Gebiete mit malerischen Gärten schaffen eine Atmosphäre der Privatsphäre, nur wenige Gehminuten vom Gol…
Bauherr
Aphrodite Hills
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Villa Astra 12 – Smart Investment and Luxury Living in Paphos
Villa Astra 12 – Smart Investment and Luxury Living in Paphos
Bezirk Paphos, Zypern
von
$463,583
Etagenzahl 2
In der Nähe der Gräber der Könige und Elite Elysium Hotel, bietet Astra 12 1 & 2-Zimmer-Wohnungen mit Premium-Finish und Meerblick aus der 3. Etage. Eine 19% MwSt. Einsparung durch Gebäudesanierung macht dies zu einer einzigartigen Investition.Hauptvorteile: Top-Standort, September 2025 Fert…
Verein
BitProperty
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Villa Almonds Villas
Villa Almonds Villas
Villa Almonds Villas
Villa Almonds Villas
Villa Almonds Villas
Episkopi, Zypern
von
$556,110
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 199 m²
1 Immobilienobjekt 1
Entdecken Sie Almond Villas, eine luxuriöse Enklave von 9 exquisiten Villen in den ruhigen Hügeln von Episkopi, Paphos, Zypern eingebettet. Umgeben von üppigen Mandeln und Olivenbäumen bietet diese ruhige Oase sorgfältig gestaltete Innenräume mit natürlichem Licht. Diese Villen verfügen über…
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BitProperty
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