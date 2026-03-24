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Neubau Häuser in Demos Akama, Zypern

Peyia
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Hüttendorf Infinity
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Hüttendorf Infinity
Peyia, Zypern
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$661,192
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 123–254 m²
5 Immobilienobjekte 5
Infinity Villas — Luxuriöse Villen mit 3, 4 und 5 Schlafzimmern in Pegeia, Paphos Wohnfläche: 123 m² bis 309 m² | Grundstücksgröße: 293 m² bis 800 m² | Privater Pool | Überdachte Garage | Preise ab 560.000 € + MwSt. Infinity ist ein exklusiver Komplex mit 20 freistehenden Luxusvillen in …
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
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Villa Superior
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Villa Superior
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Villa Superior
Peyia, Zypern
von
$5,61M
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
For sale – 6-Bedroom Villa Superior in Peyia, Paphos Villa Superior is a world-class modern mansion for sale in Peyia, Paphos — a masterpiece of contemporary architecture set on an expansive 2,319 m² plot with 1,372 m² of covered areas. Designed to the highest European standards, this res…
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