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Neubau Häuser in Agia Napa, Zypern

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Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Agia Napa, Zypern
von
$734,480
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Napa Amaris Villas ist eine einzigartige Wohnanlage von acht Luxusvillen im Herzen des Resorts Ayia Napa, nur wenige Minuten vom berühmten Nissi Beach, dem preisgekrönten TripAdvisor entfernt.Das Projekt befindet sich in einer prestigeträchtigen Gegend der Stadt - in der Nähe des malerischen…
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