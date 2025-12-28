  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. East Paphos Municipality
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in East Paphos Municipality, Zypern

Geroskipou
5
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Hüttendorf Golden Hills
Hüttendorf Golden Hills
Hüttendorf Golden Hills
Hüttendorf Golden Hills
Hüttendorf Golden Hills
Hüttendorf Golden Hills
Hüttendorf Golden Hills
Geroskipou, Zypern
von
$691,470
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 172–219 m²
5 Immobilienobjekte 5
Golden Hills – Moderne Villen mit Meerblick in Geroskipou, Paphos 3 oder 4 Schlafzimmer | Grundstücksfläche bis zu 422 m² | Wohnfläche bis zu 219 m² Privater Pool | Energieeffizienzklasse A | Garage | Moderne Ausstattung und Technologie Golden Hills ist eine exklusive Wohnanlage mit 2…
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Elite Residence
Hüttendorf Elite Residence
Hüttendorf Elite Residence
Hüttendorf Elite Residence
Hüttendorf Elite Residence
Alle anzeigen Hüttendorf Elite Residence
Hüttendorf Elite Residence
Geroskipou, Zypern
von
$996,249
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 220 m²
1 Immobilienobjekt 1
Elite Residences – Premium-Villen nahe dem Meer in Paphos 🌟 Moderne Villen mit 3–4 Schlafzimmern, privaten Pools und Grundstücken bis zu 600 m². Elite Residences ist eine exklusive Wohnanlage im prestigeträchtigen Stadtteil Geroskipou, Paphos. 🔑 Projektvorteile: • Über 20 einzigartig…
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
Eine Anfrage stellen
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Geroskipou, Zypern
von
$1,09M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 189 m²
1 Immobilienobjekt 1
Komplex mit 5 Villen
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
TekceTekce
Clubhaus 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Clubhaus 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Clubhaus 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Clubhaus 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Clubhaus 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Alle anzeigen Clubhaus 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Clubhaus 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Geroskipou, Zypern
von
$308,377
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
🏙️ About the Project LUNA GENE offers a stylish collection of 24 apartments with 1 or 2 bedrooms. The development blends modern aesthetics with functionality, offering open layouts, large windows, and high-quality materials. Residents can enjoy a communal swimming pool, children’s pla…
Immobilienagentur
Invest Cafe
Eine Anfrage stellen
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Geroskipou, Zypern
von
$842,592
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 197 m²
1 Immobilienobjekt 1
Sandy Beach Villas ist ein exklusiver gated Komplex in Geroskipou, Paphos, bietet luxuriöses Wohnen in einer ruhigen Umgebung. Die Entwicklung besteht aus sechs eleganten Villen mit jeweils drei geräumigen Schlafzimmern, zwei Bädern, einer Gästetoilette und einem privaten Pool. Nur 300 Meter…
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Auf der Karte
Realting.com
Gehen