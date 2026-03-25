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Neubau Häuser in Germasogeia, Zypern

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Clubhaus Nikolas Residences
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Clubhaus Nikolas Residences
Clubhaus Nikolas Residences
Germasogeia, Zypern
von
$549,420
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 95–106 m²
2 Immobilienobjekte 2
Eine neue Version des Clubhauses in einer Gegend, die Sie auf jeden Fall genießen werden.Germasoya, LimassolDas Leben in Nikolas Residences wird ruhig und ruhig sein. Hier können Sie den Lebensstil Ihrer Träume ohne viel Aufwand schaffen und alles genießen, was Sie für ein erfüllendes Leben …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
95.3 – 105.6
513,703 – 523,001
Bauherr
Realtika
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