  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Episkopi Pafou
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Episkopi Pafou, Zypern

wohnungen
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Villa Almonds Villas
Villa Almonds Villas
Villa Almonds Villas
Villa Almonds Villas
Villa Almonds Villas
Episkopi, Zypern
von
$556,110
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 199 m²
1 Immobilienobjekt 1
Entdecken Sie Almond Villas, eine luxuriöse Enklave von 9 exquisiten Villen in den ruhigen Hügeln von Episkopi, Paphos, Zypern eingebettet. Umgeben von üppigen Mandeln und Olivenbäumen bietet diese ruhige Oase sorgfältig gestaltete Innenräume mit natürlichem Licht. Diese Villen verfügen über…
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Hüttendorf Almond Villas
Hüttendorf Almond Villas
Hüttendorf Almond Villas
Hüttendorf Almond Villas
Hüttendorf Almond Villas
Alle anzeigen Hüttendorf Almond Villas
Hüttendorf Almond Villas
Episkopi, Zypern
von
$570,462
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 199 m²
5 Immobilienobjekte 5
Almonds Villas – Moderne Villen im malerischen Dorf Episkopi, Paphos 3 Schlafzimmer | 3 Badezimmer | Grundstücke: 295–467 m² | Wohnfläche: 198,75 m² Preis: ab €495.000 + MwSt | Übergabe in 10–15 Monaten Almonds Villas ist ein exklusives Projekt mit 9 luxuriösen Villen im traditionelle…
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
Sprachen
English, Русский
Auf der Karte
Realting.com
Gehen