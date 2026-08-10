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Neubau Häuser in Geroskipou, Zypern

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Clubhaus 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
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Clubhaus 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Geroskipou, Zypern
von
$308,377
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
🏙️ Über das ProjektLUNA GENE bietet eine stilvolle Sammlung von 24 Apartments mit 1 oder 2 Schlafzimmern.Die Entwicklung verbindet moderne Ästhetik mit Funktionalität, bietet offene Layouts, große Fenster und hochwertige Materialien.Die Bewohner können einen Gemeinschaftspool, einen Kindersp…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Geroskipou, Zypern
von
$842,592
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 197 m²
1 Immobilienobjekt 1
Sandy Beach Villas ist ein exklusiver gated Komplex in Geroskipou, Paphos, bietet luxuriöses Wohnen in einer ruhigen Umgebung. Die Entwicklung besteht aus sechs eleganten Villen mit jeweils drei geräumigen Schlafzimmern, zwei Bädern, einer Gästetoilette und einem privaten Pool. Nur 300 Meter…
Verein
BitProperty
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Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Geroskipou, Zypern
von
$1,09M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 189 m²
1 Immobilienobjekt 1
Komplex mit 5 Villen
Verein
BitProperty
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TekceTekce
Hüttendorf Golden Hills
Hüttendorf Golden Hills
Hüttendorf Golden Hills
Hüttendorf Golden Hills
Hüttendorf Golden Hills
Hüttendorf Golden Hills
Hüttendorf Golden Hills
Geroskipou, Zypern
von
$691,470
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 172–219 m²
5 Immobilienobjekte 5
Golden Hills – Moderne Villen mit Meerblick in Geroskipou, Paphos 3 oder 4 Schlafzimmer | Grundstücksfläche bis zu 422 m² | Wohnfläche bis zu 219 m² Privater Pool | Energieeffizienzklasse A | Garage | Moderne Ausstattung und Technologie Golden Hills ist eine exklusive Wohnanlage mit 2…
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
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