Villa Almonds Villas

Entdecken Sie Almond Villas, eine luxuriöse Enklave von 9 exquisiten Villen in den ruhigen Hügeln von Episkopi, Paphos, Zypern eingebettet. Umgeben von üppigen Mandeln und Olivenbäumen bietet diese ruhige Oase sorgfältig gestaltete Innenräume mit natürlichem Licht. Diese Villen verfügen über VRV-Systeme zur effizienten Klimakontrolle und Fußbodenheizung für den ganzjährigen Komfort.

Mit großen Fenstern und Balkonen, die einen atemberaubenden Blick auf die Hügel und Täler bieten, vermischen sich die Almond Villas nahtlos mit ihrer natürlichen Umgebung. Draußen finden Sie üppige Gärten, private Pools und schattierte Terrassen für fresco Restaurants oder sonnengetränkte Entspannung.

Innen, geräumige Wohnbereiche, moderne Küche und komfortable Schlafzimmer erwarten, alle sind nach höchsten Standards fertig. Wählen Sie aus zwei, drei oder vier Schlafzimmer Optionen, um Ihren Bedürfnissen anzupassen. Episkopi, reich an Geschichte und Kultur, bietet Bergwege, Naturwanderungen und unberührte Strände für Outdoor-Enthusiasten.

Almond Villas ist Ihr ideales Ziel für luxuriöses Wohnen in einer ruhigen und harmonischen Umgebung, ob Sie eine Vollzeit-Residenz oder einen Urlaubsretreat suchen. Erleben Sie hier die perfekte Mischung aus Komfort, Stil und natürlicher Schönheit.