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Villa Luxury villa with sea view in Alanya

Kargıcak, Turkey
from
$473,805
;
17
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Address Address
Params Params
Description Description
Media Media
ID: 1854
New building ID on Realting
Last update: 22/03/2023

Location

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  • Country
    Turkey
  • State
    Mediterranean Region
  • Town
    Alanya
  • Village
    Kargıcak

Property characteristics

Property parameters

  • Class
    Class
    Premium class
  • Type of new building construction
    Type of new building construction
    Monolithic
  • The year of construction
    The year of construction
    2023
  • Finishing options
    Finishing options
    Finished
  • Number of floors
    Number of floors
    3

Interior details

Security features:

  • Security

Exterior details

Parking features:

  • Parking

Exterior features:

  • Swimming pool
  • Gym
  • Fenced area

About the complex

Роскошная вилла с видом на море в Алании

Район Каргыджак расположен в 18 км на восток от Алании. Район Каргыджак славится жилыми комплексами премиум класса и видами на море и горы. Жилые комплексы расположены на холмах каскадным способом, чтобы не перекрывать вид другим домам.

В Каргыджаке прекрасные галечные пляжи с пологим входом в воду. Все пляжи оборудованы шезлонгами, зонтиками, кабинками для переодевания, душевыми. Работаю пляжные кафе со средиземноморской кухней и напитками.

Каргыджак отлично подойдет для тех, кто ценит личный комфорт и открытое пространство. Большинство квартир и вилл обладает изумительным видом на всю Аланию и ее достопримечательности.

Проект состоит из 12 частных вилл с собственным бассейном и территорией, которые построены на холме, с которого открывается вид на море. Каждой вилле принадлежит земельный участок с ландшафтным дизайном от 300 до 463 кв.м., а площадь дома составляет от 161 до 281 кв.м. Планировка вилл есть 3+1 и 4+1.

Во всех виллах будет выполнен ремонт, дома будут подготовлены к заселению. Кухня – салон американского типа, со встроенной кухонной мебелью с гранитной столешницей и выходом на террасу. В кухне установлены вытяжка, варочная поверхность, духовой шкаф. В ванной комнате установлена сантехника и мебель. Каждая вилла оснащена теплым полом,  видеодомофоном и системой «умный дом».

На территории комплекса вилл будет доступна инфраструктура пятизвездочного отеля. Будут доступны:

  • бассейн
  • крытый бассейн
  • детский бассейн
  • аквапарк
  • СПА- комплекс: сауна, парная, хамам, джакузи
  • фитнес
  • фитнес салон
  • кинотеатр
  • детская площадка, детская игровая комната
  • Теннисный корт, баскетбольная площадка,
  • Игровая комната: настольный теннис, бильярдная
  • Охрана, система камер видеонаблюдение
  • Парковка
  • Зона для барбекю
  • Продуктовый магазин

 

Окончание строительства запланировано на декабрь 2023 года. Для каждого клиента есть беспроцентная рассрочка от застройщика и индивидуальные условия оплаты.

Менеджеры Alanya Investment помогут выбрать дом вашей мечты и согласуют индивидуальные условия приобретение. Напишите нам, и мы свяжемся с вами.

Location on the map

Kargıcak, Turkey

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Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Kargıcak, Turkey
from
$473,805
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