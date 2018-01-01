ALANYA INVESTMENT
Alanya Investment — агентство недвижимости, входящее в состав строительной группы. С 2008 года мы строим качественные и уютные дома и квартиры в Алании.
Агентство недвижимости Аланья Инвестмент – универсальный оператор, предлагающий профессиональные риелторские услуги и владеющий самой полной базой данных по продаже недвижимости в Аланье. Практически неограниченный портфель объектов недвижимости, позволяет клиентам выгодно ккупить, продать, сдать или снять в аренду жилье в Алании. У нас есть собственные строительные проекты в базе данных.
Alanya Investment ответственно подходит к выбору места строительства и поставщиков качественных строительных материалов, а наше архитектурное бюро тщательно продумывает жилые и коммерческие помещения. Наше агентство недвижимости сотрудничает с ведущими компании, предварительно проверяя благонадежность подрядчиков и проектные документы, чтобы гарантировать надежность сделки и качество приобретаемой нашими клиентами недвижимости.
Агентство недвижимости Alanya Investment стало надежным партнером как для турецких, так и для иностранных компаний, организаций и частных лиц.
Alanya Investment большой выбор готовых квартир. Мы работаем напрямую собственниками вторичной недвижимости, что исключает завышение цен на недвижимостьи ви. Наша команда – это команда профессионалов и единомышленников, объединенных общим желанием помочь клиентам с выбором оптимального жилья под задачи наших клиентов. Основываясь на наших ценностях и принципах, команда агентства недвижимости Alanya Investment решает нестандартные задачи по индивидуальным запросам клиентов, такие как:
- поиск ve проектирование частных домов в Aлании;
- «эконом» dan «премиум» сегмента'ya kadar olan kredi kartlarına geçiş;
- оценка инвестиционной привлекательности проектов;
- установка veya замена встроенной мебели veya нашей собственной мебельной фабрики;
- индивидуальный дизайн ve ремонт в купленных квартирах.