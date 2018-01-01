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ALANYA INVESTMENT

Turkey, Kestel Mah. Kızılkuyu Cad. NO:8/12 ALANYA
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ALANYA INVESTMENT
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Company Type
Company Type
Real estate agency
Company's year of foundation
Company's year of foundation
2008
Languages
Languages
English
Website
Website
www.alanyainvestment.com
Company description

Alanya Investment — агентство недвижимости, входящее в состав строительной группы. С 2008 года мы строим качественные и уютные дома и квартиры в Алании.

Агентство недвижимости Аланья Инвестмент – универсальный оператор, предлагающий профессиональные риелторские услуги и владеющий самой полной базой данных по продаже недвижимости в Аланье. Практически неограниченный портфель объектов недвижимости, позволяет клиентам выгодно ккупить, продать, сдать или снять в аренду жилье в Алании. У нас есть собственные строительные проекты в базе данных.

Alanya Investment ответственно подходит к выбору места строительства и поставщиков качественных строительных материалов, а наше архитектурное бюро тщательно продумывает жилые и коммерческие помещения. Наше агентство недвижимости сотрудничает с ведущими компании, предварительно проверяя благонадежность подрядчиков и проектные документы, чтобы гарантировать надежность сделки и качество приобретаемой нашими клиентами недвижимости.

Агентство недвижимости Alanya Investment стало надежным партнером как для турецких, так и для иностранных компаний, организаций и частных лиц.

Alanya Investment большой выбор готовых квартир. Мы работаем напрямую собственниками вторичной недвижимости, что исключает завышение цен на недвижимостьи ви. Наша команда – это команда профессионалов и единомышленников, объединенных общим желанием помочь клиентам с выбором оптимального жилья под задачи наших клиентов. Основываясь на наших ценностях и принципах, команда агентства недвижимости Alanya Investment решает нестандартные задачи по индивидуальным запросам клиентов, такие как:

  • поиск ve проектирование частных домов в Aлании;
  • «эконом» dan «премиум» сегмента'ya kadar olan kredi kartlarına geçiş;
  • оценка инвестиционной привлекательности проектов;
  • установка veya замена встроенной мебели veya нашей собственной мебельной фабрики;
  • индивидуальный дизайн ve ремонт в купленных квартирах.
New buildings
See all 17 new buildings
Real estate in Alanya: From the developer
Residential complex Real estate in Alanya: From the developer
Karakocali, Turkey
Completion date: 2023
Real estate agency: ALANYA INVESTMENT

Недвижимость в Алании: квартира от застройщик в Обе

Жилой комплекс располагается в районе Оба – самом развитом районе Алании. В обе можно легко найти школы, детские садики, супермаркеты, больницу, муниципалитет города, конные фермы, парки и скверы.

Обу выбирают для постоянного места жительства за его близость к центру и хорошие пляжи. В центральной части района сосредоточены кафе и рестораны, как с местной, так и европейской кухней. Возле моря сосредоточены отели городского типа, куда любят приезжать на отдых европейские туристы.

В Обе часто селятся европейцы. Уже более 20 лет европейцы выбирают этот район для отдыха и постоянного проживания. Последние несколько лет, этот район пользуется популярностью и у жителей СНГ.

Жилой комплекс находится на участке 7100 кв.м. и состоит из 5 жилых блоков на 72 квартиры.  Расстояние до моря 2,5 км. На территории комплекса находятся жилые корпуса, инфраструктура и парковка. По периметру комплекса установлена система камер круглосуточного видеонаблюдения, доступ на территорию по кодовому ключу. В комплексе готовы ТАПУ и оформить право собственности можно сразу же.

В жилом комплексе доступны планировки 1+1, 2+1 садовый дуплекс с собственным бассейном, 2+1, 2+1 дуплекс – пентхаус, 3+1 дуплекс-пентхаус, 4+1 пентхаус. В дуплексах 3+1 и 4+1 по всей квартире будет установлена система подогрева полов, а в квартирах 2+1 и 1+1 – подогрев полов будет установлен в ванных комнатах.

Инфраструктура комплекса:

  • Сервисный автобус до моря для жителей комплекса
  • Летний бассейн с аквагорками в саду
  • Беседки
  • Площадки для барбекю
  • Корт для тенниса, баскетбола, волейбола
  • Детская площадка
  • Парковка на 62 автомобиля
  • СПА-комплекс: хамам, сауна, парная, массажная комната, джакузи, зона отдыха
  • Фитнес салон
  • Кинотеатр
  • Игровая комната для детей
  • Комната для отдыха

Фундамент и крыша комплекса имеют дополнительную гидроизоляцию, что бы избежать повышенной влажности и обеспечить теплоизоляцию.

Купить квартиру в Обе можно в рассрочку. Беспроцентная рассрочка от застройщика с первоначальным взносом 40% до июня 2023 года.

Менеджеры компании Alanya Investment не только подберут для вас выгодные квартиры, но, так же, помогут оформить счетчики на свет и воду, страховку, устроить детей в детский садик.

 

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Residential complex ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Alanya, Turkey
Completion date: 2023
Real estate agency: ALANYA INVESTMENT

Новый проект жилого комплекса предлагает новый взгляд на привычные вещи, современность и комфорт. Этот жилой комплекс располагается в районе Сарай, который находится недалеко от центра Алании и пляжа Дамлаташ. За счет удобной городской инфраструктуры комплекс предоставит комфортную жизнь своим владельцам, которые решили приобрести недвижимость в Алании. Выгодное расположение, панорамный вид на Средиземное море, социальная инфраструктура, планировка под любые запросы и продуманные детали – вот несколько преимуществ жилого комплекса.

 

Расстояние до ближайшего пляжа составляет 10 минут езды на машине. Поблизости комплекса расположены кафе, рестораны, магазины. До торгового центра Аланиум можно доехать на машине за 10 минут. Ближайшая больница находится в 7 минутах езды. Самая оживленная улица Алании находится в 10 минутах езды от жилого комплекса.

 

Комплекс будет построен на участке площадью 3.883 кв.м. Здесь будет размещено два 9-этажных блока с открытой парковкой. В проекте будет 101 квартира, среди которых представлены квартиры планировкой 1+1, 2+1 и дуплексы планировкой 3+1. Квартиры спроектированы таким образом, чтобы предоставить жильцам удобное жилое пространство. К комплексу будет прилегать частная территория, на которой расположится социальная инфраструктура. Это идеальный выбор для тех, кто ищет жилье в центре курортного города или планирует приобрести недвижимость в Турции в качестве инвестиций.

 

Большое преимущество комплекса – панорамный вид на красоты Алании. Окна уютных квартир с планировкой 1+1 выходят на Средиземное море. Квартиры двухкомнатной планировки – это грамотный выбор тех, кто планирует приобрести жилье для отпуска. В таких квартирах кухня совмещена с гостиной и есть отдельная спальня. Квартиры 2+1 подарят романтический вид на город, крепость и могущественные горы, утопающие в изумрудных лесах. Квартиры данного типа планировки – классический выбор маленьких семей. Просторные дуплексы 3+1 с несколькими спальнями были созданы для комфортного проживания большой семьи или компании друзей. Каждый день вас будет встречать чарующий вид на Средиземное море из любой точки дуплекса.

 

На территории комплекса расположено все необходимое для отдыха взрослых и детей. Пока ваши дети играют на детской площадке, можно поплавать в бассейне или укрыться от летнего зноя в тени беседки. В любое время года вы можете пользоваться спортзалом, закрытым бассейном, сауной, парилкой и турецким хамамом.

 

Купить квартиру в Турции – это всегда хорошее вложение, которое позволяет не только стать обладателем курортного жилья, но и легко получить вид на жительство. После получения ВНЖ можно сразу подавать заявку на турецкое гражданство. Воспользоваться этим правом могут собственник жилья и его близкие родственники. Получая гражданство, вы можете официально работать, открывать ИП и пользоваться медицинскими услугами.

 

В последнее время найти квартиры в Алании вызывает трудность у иностранцев. Можно столкнуться с рядом проблем, например, незнание турецкого языка, непонимание процессов купли-продажи недвижимости и оформления документов. Всегда существует вероятность быть обманутым, ведь многие не знают важных нюансов. Обратившись к нам, мы поможем вам купить квартиру в Алании на основе ваших предпочтений и пожеланий. Вам не придется беспокоиться о документах, потому что их оформление мы берем на себя.

 

Завершение строительства жилого комплекса планируется к декабрю 2023 года. До этого времени вы можете воспользоваться преимуществом беспроцентной рассрочки до полного завершения строительных работ. Это позволит сохранить текущую стоимость недвижимости и совершать платежи по индивидуальному плану оплаты. Первый платеж по рассрочке составляет 35%.

 

Residence in Alanya
Residential complex Residence in Alanya
Demirtas, Turkey
Completion date: 2023
Real estate agency: ALANYA INVESTMENT

Жилой комплекс Bravo Tower расположен в экологически чистом районе Демирташ. Демирташ находится в 25 км от Алании и в 15 км от международного аэропорта Газипаша.  Район Демирташ представляет собой широкую долину, окруженную Торосскими горами с выходом к широким песчаным пляжам. В северной части района находится природный заповедник каньон Сепадере.  Прохладная горная река спускается с гор каскадом водопадов, образуя в запрудах естественные бассейны для плаванья. Он придется по душе последователям  эко-жизни, любителям пеших прогулок в горах и эко-туризма. По всей территории каньона есть деревянные настилы, по которым могут гулять даже маленькие детки с колясками.

Пляжи Демирташа долгое время были «дикими».  Здесь чистейшее море и пологий вход в море с гладким галечно-песчаным  дном. В Демирташ, на выходные, выезжают семьи и компании для отдыха. На пляжах есть обустроенные места для отдыха со всеми удобствами: шезлонги, кабинки для переодевания, душевые, кафе. В планах муниципалитета открыть в следующем году больше оборудованных мест для отдыха.

Площадь нового жилого комплекса занимает 4177 кв.м. Жилой комплекс Bravo Tower находится всего в 700 м от собственного обустроенного пляжа в районе Демирташ. Резиденция Bravo Tower состоит из одного жилого блока на 69 квартир планировкой  1+1, пентхаусов 2+1 и панорамного пентхауса 3+1.

Все квартиры будут кметь качественную чистовую отделку, встроенную кухонную мебель с гранитной столешницей, установленной сантехникой, межкомнатные двери, элкетронагреватель. Можно сразу завозить мебель и жить.

Архитектура жилого комплекс выполнена в современном стиле и продумана под потребности жильцой. На территории жилого комплекса будут доступны следующие развлечения:

  • Бассейн
  • Аквапарк
  • Крытый бассейн
  • Детская игровая комната
  • Теннисный корт / баскетбольная площадка
  • Сауна
  • Фитнес зал
  • Парная комната
  • Хамам – турецкая баня
  • Массажная комната
  • Конференц зал
  • Бильярд
  • Настольный теннис
  • Зона отдыха с мангалом для барбекю и беседкой
  • Парковка.

Территория жилого комплекса находится под круглосуточным видеонаблюдением. На территории доступен Wi-Fi, депо.

Приобретение квартира на этапе строительства предоставляет вам возможность приобрести квартиру в рассрочку без процентов от застройщика. Сумма первого взноса составляет всего 50% от стоимости. Остальную сумму можно оплачивать частями до марта 2023 года.

Обратившись в компанию Kurt Group, вы приобретете надежного помощника, который поможет подобрать ваш вариант планировки и подберет индивидуальный для вас план оплаты.

Район Демирташ прекрасны выбор для постоянного проживания. На территории района Демирташ находится несколько школ для детей, детский садик.

По пятницам,  в Демирташе проходит фермерский рынок. На рынке можно приобрести не только свежие фрукты и овощи, но и сыры, творог, оливки, сладости. На набережной расположено нескольок кафе, где подают свежевыловленную рыбу, креветки и кальмары, сопровождая свежеиспеченным хлебом и разнообразными салатами.

В центральной части Демирташа расположен муницпальный парк. На входе в него, вас встретит фонтан и цветущие кусты, а на территории доступны большая детская площадка, зоны для барбекю, беседки, спортивная площадки и футбольное поле.

Из Демирташа легко добраться общественным транспортом в любую точку Алании и Газипаши. В Демирташе есть несколько автобусных маршрутов, которые курсируют в разных направлениях согласно графика.

Демирташ активно развивается. На территории Демирташа строится много современных жилых комплексов, открываются новые магазины и заведения, а количество  желающих отдохнуть здесь увеличивается с каждым годом.

Вам  понравится отдыхать в этом уютном районе Алании.

 

Luxury villa with sea view in Alanya
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Kargicak, Turkey
Completion date: 2023
Real estate agency: ALANYA INVESTMENT

Роскошная вилла с видом на море в Алании

Район Каргыджак расположен в 18 км на восток от Алании. Район Каргыджак славится жилыми комплексами премиум класса и видами на море и горы. Жилые комплексы расположены на холмах каскадным способом, чтобы не перекрывать вид другим домам.

В Каргыджаке прекрасные галечные пляжи с пологим входом в воду. Все пляжи оборудованы шезлонгами, зонтиками, кабинками для переодевания, душевыми. Работаю пляжные кафе со средиземноморской кухней и напитками.

Каргыджак отлично подойдет для тех, кто ценит личный комфорт и открытое пространство. Большинство квартир и вилл обладает изумительным видом на всю Аланию и ее достопримечательности.

Проект состоит из 12 частных вилл с собственным бассейном и территорией, которые построены на холме, с которого открывается вид на море. Каждой вилле принадлежит земельный участок с ландшафтным дизайном от 300 до 463 кв.м., а площадь дома составляет от 161 до 281 кв.м. Планировка вилл есть 3+1 и 4+1.

Во всех виллах будет выполнен ремонт, дома будут подготовлены к заселению. Кухня – салон американского типа, со встроенной кухонной мебелью с гранитной столешницей и выходом на террасу. В кухне установлены вытяжка, варочная поверхность, духовой шкаф. В ванной комнате установлена сантехника и мебель. Каждая вилла оснащена теплым полом,  видеодомофоном и системой «умный дом».

На территории комплекса вилл будет доступна инфраструктура пятизвездочного отеля. Будут доступны:

  • бассейн
  • крытый бассейн
  • детский бассейн
  • аквапарк
  • СПА- комплекс: сауна, парная, хамам, джакузи
  • фитнес
  • фитнес салон
  • кинотеатр
  • детская площадка, детская игровая комната
  • Теннисный корт, баскетбольная площадка,
  • Игровая комната: настольный теннис, бильярдная
  • Охрана, система камер видеонаблюдение
  • Парковка
  • Зона для барбекю
  • Продуктовый магазин

 

Окончание строительства запланировано на декабрь 2023 года. Для каждого клиента есть беспроцентная рассрочка от застройщика и индивидуальные условия оплаты.

Менеджеры Alanya Investment помогут выбрать дом вашей мечты и согласуют индивидуальные условия приобретение. Напишите нам, и мы свяжемся с вами.

Kurt Tower Tosmur
Residential complex Kurt Tower Tosmur
Karakocali, Turkey
Completion date: 2023
Real estate agency: ALANYA INVESTMENT

Компания Alanya Investment представляет собственный проект жилого комплекса Kurt Tower Tosmur. Этот проект соединил в себе хорошее месторасположение, шикарный вид, современную инфраструктуру и высокое качество строительства.

Alanya Investment составляющая строительной компании Kurt İnşaat. Мы строительная компания полного цикла: от разработки и строительства проекта до управления уже построенными домами. Kurt Group – семейная компания, которая уже более 12 лет строит качественные дома в Алании. У нас есть свое архитектурное и дизайнерское бюро, отдел продаж, мебельное ателье и послепродажный сервис. Благодаря такой структуре, мы легко закрываем все потребности клиентов своими селами; делаем это быстро и качественно.

Район Тосмур – самый близкий район к центру Алании. По территории района протекает горная река Дымчай, на берегу которой мы строим наш жилой комплекс Kurt Tower. Дымчай приносит глоток свежего воздуха с высоких Торосских гор. Вдоль реки выстроена прогулочная зона с лавочками и беседками. На закате, приятно прогуляться вдоль быстрой реки, подышать свежим воздухом и понаблюдать за гусями и рыбками в кристально-чистой воде.

Тосмур популярен среди туристов из Европы. Этот район выбирают для отдыха круглый год или постоянного места жительства. В Тосмуре хорошо развита городская инфраструктура, рядом с домом есть много супермаркетов, городской парк  детские площадки, фермерский рынок.

KURT TOWER занимает площадь 3001 квадратный метр. На этой охраняемой и закрытой для посторонних территории, расположена богатая инфраструктура с парковкой для жильцов резиденции. Мы предусмотрели все, что сделает ваш отдых более приятным, от аквапарка до бассейна с беседками. Для тех, кто любит спорт, есть теннисный корт, баскетбольная площадка и беговая дорожка, открытые детские игровые площадки для детей и детская игровая комната.

Все квартиры в Kurt Tower имеют современный дизайн в светлых тонах, на полу уложен керамогранит. Опционально можно установить систему теплого пола в ванной комнате или во всей квартире. Ванные комнаты укомплектованы встроенной мебелью, сантехникой, душевыми кабинами, смесителями.

Кухни оснащены встроенной кухонной мебелью из крашеного МДФ с гранитной столешницей, установлены раковина и кран. В кухонной мебели предусмотрены места для встроенной бытовой техники и проведены соответствующие коммуникации.

Расстояния Kurt Tower:

  • Расстояние до моря: 500 м
  • Расстояние до реки Дымчай: 250 м
  • Расстояние до центра Аланьи: 5 км
  • Расстояние от аэропорта Анталии: 120 км.
  • Расстояние от аэропорта Газипаша: 33 км.

Тип квартир, количество и количество:

  • 35 квартир 1+1 — 65 м2
  • 5 квартир пентхаус-дуплекс (с ровным потолком) планировкой 2+1 — 126 м2
  • 5 квартир-дуплекс (с мансардным потолком), планировкой 2+1 — 161 м2

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР: 45 шт.

Социальная инфраструктура комплекса:

  • Бассейн
  • Детская площадка
  • Аквапарк
  • Теннисный корт
  • Баскетбольная площадка
  • Беговая дорожка
  • Беседка с мангалом для барбекю
  • Крытый бассейн
  • Сауна
  • Паровая комната
  • Турецкая баня
  • Фитнес-зал
  • Детская игровая комната
  • Лобби
  • Парковка на территории
  • Электрогенератор

Срок окончания строительства: 

Июль

2023 г.

Купить квартиру в Алании в рассрочку легко и быстро. Компания Kurt İnşaat предоставляет беспроцентную рассрочку до

Июль

2023 года. Первый взнос 50% от стоимости квартиры.

Покупая квартиру с Курт групп, вы получаете послепродажное сопровождение от наших специалистов. Мы выстроим вам индивидуальный план оформления документов и адаптации в Алании, а ваш менеджер будет с вами на связи 24 часа в сутки.

Для выбора наиболее подходящих вариантов на Ваш бюджет, свяжитесь с нашими менеджерами.

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Our agents in Turkey
TAHİR KURT
TAHİR KURT
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Cadde Real Estate & Investment Consulting is a leading company that provides expert advice and services to help clients navigate the complex world of real estate and investments.

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Buy Properties in Turkey is a renowned Real Estate company that brings to you the best opportunities in the investment sector. We not only aim at our customer’s satisfaction, but we also ensure that we are there for them whenever there arises a need, even after our deal has been closed. With an experience of over 8 years in this field, we offer you the best quality properties including custom built villas in Turkey made only for your comfort and designed to give you the best ever experience of residing in Turkey. 

We make our best possible efforts to ensure that you find your perfect dwelling place sin Turkey. Buy properties in Turkey is an organization that is specialized in selling properties all over Turkey. We are known for our quality services, and we are dedicated to work like that in the future as well. Buy Properties in Turkey has a great team of expert professionals who are committed to giving you the best homes in Turkey.

Bulut Ada Real Estate
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Our company, which started its operations in February 2020, serves with its quality, reliable and professional team in line with your needs, taking into account the shortcomings and demands in this sector.

Our priority is to provide the right service by understanding what our esteemed friends demand.

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In this regard, we will be happy to be instrumental in the quality of life you deserve.

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Alanya Smart Invest
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We are a young, international, close-knit team of experienced realtors. Our agency's team consists exclusively of people who love their job: experienced professionals and talented individuals who are able to solve problems of any complexity and make the best selection of real estate according to the client's preferences. The "Smart Invest" agency was opened in September 2019 in Alanya by Mr. Mustafa Gencer. The co-founder of the company successfully graduated from Ankara University with a diploma from the Faculty of Entrepreneurship and Business Management. The management and all employees of our agency have considerable experience in the field of real estate, and are well aware of all the intricacies of the specifics of their work. Why choose "Smart Invest" 10 reasons to contact us: -teamwork approach. Fast terms for the purchase and sale of a property; -transparency and reliability in real estate purchase and sale transactions; -focus on meeting the needs of our customers; -high level of after-sales service; -individual approach to clients, and honest, open relationships; -professional orientation in the real estate market of Nizhny Novgorod; -regular reports to the client on the work and the state of the market; -attention to detail and reliable document verification channels; -we have an impressive real estate database that is updated several times a day; -comfortable interactions. If you choose our company, then you will be provided with the services of a real estate agent who will work personally with you. Buying real estate (in particular, housing) abroad is no longer a pipe dream for citizens of Russia and the CIS. Buying an apartment or house in any city in Turkey is possible for residents of the whole world. Having your own living space abroad is a very profitable investment. Our experts will help you correctly assess the situation on the real estate market, choose the most suitable option and competently organize a transparent transaction. We always accompany our clients: even after they have accepted the apartment and received the keys.

Target real estate investment
7 properties
Estate Target real estate investment immigration Co., Ltd. is a local real estate investment and immigration company in Turkey. It has cooperated with more than ten powerful real estate development companies for a long time to select dozens of real estate projects with real prices and high quality, and with great investment values all over Istanbul. We have a professional team of lawyers (including Chinese lawyers) who have successfully applied for naturalization for dozens of Chinese families. From the application of tax number, bank account opening, house selection, house purchase, real estate tax refund, application of naturalization, settlement service, housing custody and other services to provide you with the whole Chinese service. Solve all your worries.
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