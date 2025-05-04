Коэффициент общих площадей (КОП): расчет и применение
Коэффициент общих площадей (КОП) — это показатель, который используется для распределения общих зон здания между владельцами или арендаторами. КОП учитывает площади, которые находятся в совместном пользовании (коридоры, лестничные клетки, лифтовые холлы), и применяется как в жилой, так и коммерческой недвижимости.
Применение коэффициента общих площадей:
- В коммерческой недвижимости. КОП используется для расчета арендной площади в зданиях с общими зонами, такими как коридоры, холлы, лестничные клетки и зоны технического обслуживания. Часто КОП выражается в процентах и добавляется к чистой арендной площади арендатора.
- В многоквартирных домах. Здесь коэффициент помогает определить, какую часть общих зон (лестницы, лифты, коридоры, чердаки, подвалы) оплачивает каждая квартира. Используется при расчете коммунальных услуг или других затрат.
- При проектировании зданий. Архитекторы и проектировщики используют этот показатель для оптимизации пространства, чтобы балансировать между общей полезной площадью и необходимыми вспомогательными зонами.
Например, в офисном центре общая площадь составляет 1000 м², из которых 200 м² — зоны общего пользования. КОП позволяет распределить эти 200 м² между арендаторами пропорционально занимаемым ими площадям.
Коэффициент общих площадей (КОП) рассчитывается, как отношение общей площади вспомогательных помещений (например, коридоров, холлов, лестничных клеток) к общей площади здания, выраженное в процентах. Формула выглядит так: площадь вспомогательных помещений делится на общую площадь здания, а затем результат умножается на 100 для получения процента.
При расчете учитываются коридоры, лестничные клетки, лифтовые холлы и шахты, технические помещения общего пользования (например, серверные, кладовые), зоны отдыха, фойе, лобби.
Не учитываются закрытые технические помещения (например, электросчетчики, насосные станции) и помещения, не имеющие отношения к жителям или арендаторам (например, частные технические этажи).