Коэффициент общих площадей (КОП) — это показатель, который используется для распределения общих зон здания между владельцами или арендаторами. КОП учитывает площади, которые находятся в совместном пользовании (коридоры, лестничные клетки, лифтовые холлы), и применяется как в жилой, так и коммерческой недвижимости.

Применение коэффициента общих площадей:

В коммерческой недвижимости. КОП используется для расчета арендной площади в зданиях с общими зонами, такими как коридоры, холлы, лестничные клетки и зоны технического обслуживания. Часто КОП выражается в процентах и добавляется к чистой арендной площади арендатора.

КОП используется для расчета арендной площади в зданиях с общими зонами, такими как коридоры, холлы, лестничные клетки и зоны технического обслуживания. Часто КОП выражается в процентах и добавляется к чистой арендной площади арендатора. В многоквартирных домах. Здесь коэффициент помогает определить, какую часть общих зон (лестницы, лифты, коридоры, чердаки, подвалы) оплачивает каждая квартира. Используется при расчете коммунальных услуг или других затрат.

Здесь коэффициент помогает определить, какую часть общих зон (лестницы, лифты, коридоры, чердаки, подвалы) оплачивает каждая квартира. Используется при расчете коммунальных услуг или других затрат. При проектировании зданий. Архитекторы и проектировщики используют этот показатель для оптимизации пространства, чтобы балансировать между общей полезной площадью и необходимыми вспомогательными зонами.

Например, в офисном центре общая площадь составляет 1000 м², из которых 200 м² — зоны общего пользования. КОП позволяет распределить эти 200 м² между арендаторами пропорционально занимаемым ими площадям.

Коэффициент общих площадей (КОП) рассчитывается, как отношение общей площади вспомогательных помещений (например, коридоров, холлов, лестничных клеток) к общей площади здания, выраженное в процентах. Формула выглядит так: площадь вспомогательных помещений делится на общую площадь здания, а затем результат умножается на 100 для получения процента.

При расчете учитываются коридоры, лестничные клетки, лифтовые холлы и шахты, технические помещения общего пользования (например, серверные, кладовые), зоны отдыха, фойе, лобби.

Не учитываются закрытые технические помещения (например, электросчетчики, насосные станции) и помещения, не имеющие отношения к жителям или арендаторам (например, частные технические этажи).