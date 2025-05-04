Договор купли-продажи недвижимости — это юридический документ, по которому одна сторона (продавец) передает недвижимость другой стороне (покупателю) за определенное вознаграждение. Он устанавливает права и обязанности сторон, минимизируя риски, связанные с крупными сделками. Документ также помогает защитить интересы обеих сторон и избежать возможных юридических споров​.

Главным разделом документа является «Предмет договора». В нем указываются точные характеристики объекта, включая его адрес, площадь, кадастровый номер, а также права, подтверждающие собственность продавца. Отдельным пунктом в договоре указывается наличие или отсутствие обременений на объект недвижимости и наличие законных прав у продавца распоряжаться им.

В разделе «Права и обязанности сторон» указывается, что продавец обязуется передать объект в указанном состоянии и в срок, а вместе с ним и всю необходимую документацию для государственной регистрации перехода права собственности. Покупатель в свою очередь обязуется оплатить полную стоимость недвижимости в срок и принять объект в оговоренном состоянии.

Продавец несет ответственность за сокрытие информации об обременениях или недостатках объекта, а покупатель за задержку платежей. Условия санкций прописываются в договоре, и их исполнение может быть обеспечено залогом или задатком.​

Передача недвижимости происходит в момент подписания акта приема-передачи, который является обязательным приложением к договору. Акт подтверждает, что покупатель принял объект, а продавец выполнил свои обязательства.

Дополнительно могут быть указаны условия расторжения договора в случаях нарушения одной из сторон или форс-мажора. При этом договор купли-продажи недвижимости обычно требует нотариального удостоверения в случае продажи долей или продажи несовершеннолетним.