Сталинка
Сталинками называются жилые дома, возведенные с 1933 по 1961 год. Сталинки сооружались на территории всего бывшего СССР, преимущественно в центральных частях городов.
Особенности сталинок
У сталинских домов есть ряд отличительных характеристик:
- большая жилплощадь помещений — от 40 до 100 квадратов;
- наличие 2 или 3 квартир на лестничной площадке;
- раздельные санузлы;
- практически полное отсутствие однокомнатных квартир;
- этажность строений: от 2 до 5.
Другая отличительная особенность сталинок — архитектурный стиль, выполненный в стиле неоклассицизма. Для него характерна монументальность и помпезность.
Чем отличается квартира-сталинка от хрущевки и брежневки
Хрущевки значительно уступают сталинкам из-за малой площади всех помещений. Стандартный метраж двухкомнатной хрущевской квартиры — 41-42 кв. метра, в то время как у сталинской — 50-60 квадратов. По остальным показателям много общего: отсутствуют лифты и мусоропровод, есть маленькие балконы.
Брежневки немного лучше хрущевок, так как метраж у них на 3-4 кв. метра больше. По этому показателю брежневки также проигрывают сталинкам, но их балконы проектировались более просторными.
Плюсы и минусы квартиры-сталинки
Основные преимущества квартир такого типа:
- большой метраж гостиной, кухни и коридора (при этом высота потолков в сталинках достигает 3 метров);
- толстые стены, создающие хорошую звукоизоляцию;
- большие окна и широкие подоконники;
- изолированные комнаты.
Недостатки сталинок:
- во многих квартирах отсутствует балкон;
- деревянные пожароопасные перекрытия.
К минусам сталинок стоит также отнести неоправданно высокую стоимость большинства квартир.