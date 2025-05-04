Под понятием коммунальные услуги понимают обязательный комплекс услуг, предоставляемых жильцам многоквартирных домов, частных домовладений и других объектов недвижимости. Основная цель — предоставление доступа к базовым ресурсам и жилищному комфорту.

Основные виды:

Холодное и горячее водоснабжение. Холодная вода используется для питья, бытовых нужд, а также для нагрева в системах горячего водоснабжения. Горячее водоснабжение обеспечивается центральными котельными или индивидуальными бойлерами.

Холодная вода используется для питья, бытовых нужд, а также для нагрева в системах горячего водоснабжения. Горячее водоснабжение обеспечивается центральными котельными или индивидуальными бойлерами. Водоотведение (канализация). Обеспечивает отвод использованной воды и бытовых стоков в очистные сооружения.

Обеспечивает отвод использованной воды и бытовых стоков в очистные сооружения. Электроснабжение. Поставка электроэнергии для освещения, бытовой техники и общего пользования.

Поставка электроэнергии для освещения, бытовой техники и общего пользования. Отопление. Центральное (в многоквартирных домах) или индивидуальное (в частных домовладениях).

Центральное (в многоквартирных домах) или индивидуальное (в частных домовладениях). Газоснабжение. Подключение к магистральным газовым сетям для отопления, приготовления пищи и горячей воды.

Подключение к магистральным газовым сетям для отопления, приготовления пищи и горячей воды. Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Услуги по сбору и утилизации бытового мусора.

В многоквартирных домах в коммунальные услуги дополнительно может входить обслуживание лифтов, уборка мест общего пользования (подъезд, лестничные клетки) и содержание придомовой территории (уход за газонами, детскими площадками, дорожками и парковками).

Управляющие компании (УК), товарищества собственников жилья (ТСЖ) или жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) выступают посредниками между жильцами и ресурсоснабжающими организациями.