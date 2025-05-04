Гофмаклер — это исторический термин, который использовался в России для обозначения должности официального посредника по операциям с недвижимостью. Этот термин возник в XVIII веке и применялся для специалистов, чья основная роль заключалась в распределении, обмене и продаже недвижимого имущества.

Профессия гофмаклера была одной из первых формализованных форм риелторской деятельности, что подчеркивало важность регулирования рынка недвижимости в государстве. Сегодня функции, которые выполняли гофмаклеры, перешли к риелторам, хотя сам термин уже практически не используется.

Гофмаклеры не только занимались посредничеством, но и фактически были государственными служащими, ответственными за распределение ресурсов.

Их деятельность включала следующие основные функции:

Посредничество в сделках. Гофмаклеры помогали сторонам находить компромиссы при обмене и продаже недвижимости, гарантируя законность сделок.

Гофмаклеры помогали сторонам находить компромиссы при обмене и продаже недвижимости, гарантируя законность сделок. Оценка недвижимости. Они отвечали за объективную оценку стоимости объектов, что было важно для правильного распределения помещений.

Они отвечали за объективную оценку стоимости объектов, что было важно для правильного распределения помещений. Регулирование сделок. Основной задачей гофмаклеров было обеспечение законного оформления документов и регулирование сделок с недвижимостью, как жилой, так и коммерческой.

Сегодня роль, которую выполняли гофмаклеры, перешла к риелторам и агентам по недвижимости. Хотя само слово «маклер» все еще используется в некоторых странах Европы, в остальном мире термин почти вышел из употребления. Однако с точки зрения функционала современный риелтор выполняет аналогичные задачи.