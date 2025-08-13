Коттедж Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Izdaje se luksuzno opremljena kuća, površine 360m2, u Gorici C.
Struktura:
Suteren: kancelarija, vešeraj, toalet i garaža sa jednim parking mjestom.
Prezemlje: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, terasa i toalet.
I sprat: ulazni hodnik, tri spavace sobe, kupatilo i toalet.
Nalazi se u prestižnom naselju, u širem centru Podgorice, koje garantuje mir i bezbijednost. U neposrednoj blizini nalaze se: dipomatsko-konzularna predstavništva, Britanska ambasada, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Vila Gorica, mnoge firme, privatne poliklinike, Park šuma Gorica, market i drugo. Centar grada udaljen je svega 1km.
U dvoristu kuce se nalazi i sauna, koja pruza dodatno mjesto za opustanje i uzivanje u privatnosti!
Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!
Местонахождение на карте
Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно