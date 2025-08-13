  1. Realting.com
  2. США
  3. Майами
  4. Коттедж Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica

Коттедж Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica

Майами, США
от
$2,347
;
10
Оставить заявку
ID: 28650
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Izdaje se luksuzno opremljena kuća, površine 360m2, u Gorici C. Struktura: Suteren: kancelarija, vešeraj, toalet i garaža sa jednim parking mjestom. Prezemlje: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, terasa i toalet. I sprat: ulazni hodnik, tri spavace sobe, kupatilo i toalet. Nalazi se u prestižnom naselju, u širem centru Podgorice, koje garantuje mir i bezbijednost. U neposrednoj blizini nalaze se: dipomatsko-konzularna predstavništva, Britanska ambasada, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Vila Gorica, mnoge firme, privatne poliklinike, Park šuma Gorica, market i  drugo. Centar grada udaljen je svega 1km. U dvoristu kuce se nalazi i sauna, koja pruza dodatno mjesto za opustanje i uzivanje u privatnosti! Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Майами, США
от
$246,458
Коттедж Kuća 77 m² na Prodaju – Krimovica, Kotor
Майами, США
от
$164,306
Коттедж Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Майами, США
от
$305,139
Коттедж Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Майами, США
от
$184,257
Коттедж Kuća 65 m² na Prodaju – Ada Bojana, Ulcinj
Майами, США
от
$152,569
Вы просматриваете
Коттедж Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Майами, США
от
$2,347
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Коттедж Kuća 65 m² na Prodaju – Ada Bojana, Ulcinj
Коттедж Kuća 65 m² na Prodaju – Ada Bojana, Ulcinj
Коттедж Kuća 65 m² na Prodaju – Ada Bojana, Ulcinj
Коттедж Kuća 65 m² na Prodaju – Ada Bojana, Ulcinj
Коттедж Kuća 65 m² na Prodaju – Ada Bojana, Ulcinj
Показать все Коттедж Kuća 65 m² na Prodaju – Ada Bojana, Ulcinj
Коттедж Kuća 65 m² na Prodaju – Ada Bojana, Ulcinj
Майами, США
от
$152,569
Na prodaju dvije kuće na Adi Bojani. Velika kuća ima 125 kvadrata, a mala 65 kvadrata. U tu kvadraturu nijesu uračunate terase. Cijena velike kuće je 80.000EUR, dok je cijena male kuće 50.000EUR
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коттедж House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Коттедж House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Коттедж House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Коттедж House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Коттедж House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Коттедж House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Коттедж House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Майами, США
от
$528,125
UNIQUE OPPORTUNITY? In the most beautiful location in Herceg Novi, in Njegoševa street, an apartment of 100m2 and an apartment of 30m2 are for sale. The apartment has two terraces and a yard of 375 m2, as well as a jacuzzi for eight people
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коттедж Charming country house of 128m2, Lekići
Коттедж Charming country house of 128m2, Lekići
Коттедж Charming country house of 128m2, Lekići
Коттедж Charming country house of 128m2, Lekići
Коттедж Charming country house of 128m2, Lekići
Показать все Коттедж Charming country house of 128m2, Lekići
Коттедж Charming country house of 128m2, Lekići
Майами, США
от
$1,643
A 128m2 house for rent in the town of Lekići village (an 8-minute drive from Capital Plaza). It is located on a plot of 4,000 m2. It has a three-bedroom structure and is fully equipped. The house is furnished with style and taste. It is located in the immediate vicinity of the confluence o…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в США
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
13.08.2025
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
10.07.2025
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
03.07.2025
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
06.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
Как найти работу в США
28.05.2025
Как найти работу в США
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
22.04.2025
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
03.04.2025
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
05.03.2025
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
Показать все публикации