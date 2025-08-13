  1. Realting.com
  2. США
  3. Майами
  Коттедж Kuća 350 m² na Izdavanje – Zlatica, Podgorica

Коттедж Kuća 350 m² na Izdavanje – Zlatica, Podgorica

Майами, США
$1,819
9
ID: 28669
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Izdaje se namjestena kuca, povrsine 350m2, na Zlatici, u Podgorici. Struktura: Prizemlje: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Prvi sprat: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa. Kuca se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot - u blizini OŠ "Dragisa Ivanovic". Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit u visini jedne mjesecne kirije! Petar Abramovic - agent za nekretnine

Местонахождение на карте

Майами, США
Похожие комплексы
Коттедж Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Майами, США
от
$184,257
Коттедж Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Майами, США
от
$2,582
Коттедж Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Майами, США
от
$528,125
Коттедж Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Майами, США
от
$2,347
Коттедж House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Майами, США
от
$528,125
Коттедж Kuća 350 m² na Izdavanje – Zlatica, Podgorica
Майами, США
от
$1,819
Коттедж Family house with sea view, Sutomore - Brca
Коттедж Family house with sea view, Sutomore - Brca
Коттедж Family house with sea view, Sutomore - Brca
Коттедж Family house with sea view, Sutomore - Brca
Коттедж Family house with sea view, Sutomore - Brca
Показать все Коттедж Family house with sea view, Sutomore - Brca
Коттедж Family house with sea view, Sutomore - Brca
Майами, США
от
$146,701
The family house is located in Brca - Sutomore. It has two floors and an open view of the sea. The distance from the beach is only 330m as the crow flies. On the ground floor there are two bedrooms, while on the first floor there is a kitchen with a dining room and a large living room. Ther…
Коттедж Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Коттедж Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Коттедж Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Коттедж Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Коттедж Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Показать все Коттедж Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Коттедж Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Майами, США
от
$2,582
Ova prelijepa nekretnina smještena u srcu Tološke šume predstavlja idealno mjesto za sve koji traže mir i privatnost, ali i komfor savremenog života. Stan se prostire na tri prostrane sobe, od kojih svaka nudi udobnost i funkcionalnost, a sjajan dnevni boravak čini srce prostora. Dnevni bora…
Коттедж Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Коттедж Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Коттедж Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Коттедж Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Коттедж Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Майами, США
от
$184,257
The family house is located 7 km from the center of Podgorica, on the Spuza road. The plot is 954m², the house is 260m². The ground floor has solid fuel central heating. On the ground floor there is a living room, a dining room, a kitchen, 3 bedrooms, a hallway and a storage room. The upper …
Актуальные новости в США
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
13.08.2025
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
10.07.2025
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
03.07.2025
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
06.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
Как найти работу в США
28.05.2025
Как найти работу в США
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
22.04.2025
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
03.04.2025
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
05.03.2025
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
Показать все публикации