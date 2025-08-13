  1. Realting.com
  2. США
  3. Майами
  Коттедж Charming country house of 128m2, Lekići

Коттедж Charming country house of 128m2, Lekići

Майами, США
$1,643
ID: 28841
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

A 128m2 house for rent in the town of Lekići village (an 8-minute drive from Capital Plaza). It is located on a plot of 4,000 m2. It has a three-bedroom structure and is fully equipped. The house is furnished with style and taste. It is located in the immediate vicinity of the confluence of Sitnica and Morača. The future tenant gets to use a large cultivated plot with plantations of various kinds of fruit. If you like peace and privacy, this property is an excellent choice for you.

Местонахождение на карте

Майами, США
Коттедж Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Майами, США
от
$352,083
Коттедж House, 360m2, Gorica C - FOR RENT
Майами, США
от
$2,347
Коттедж Kuća 77 m² na Prodaju – Krimovica, Kotor
Майами, США
от
$164,306
Коттедж Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Майами, США
от
$184,257
Коттедж House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Майами, США
от
$528,125
Коттедж Charming country house of 128m2, Lekići
Майами, США
от
$1,643
Коттедж Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Коттедж Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Коттедж Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Коттедж Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Коттедж Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Майами, США
от
$184,257
The family house is located 7 km from the center of Podgorica, on the Spuza road. The plot is 954m², the house is 260m². The ground floor has solid fuel central heating. On the ground floor there is a living room, a dining room, a kitchen, 3 bedrooms, a hallway and a storage room. The upper …
Коттедж Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Коттедж Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Коттедж Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Коттедж Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Коттедж Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Майами, США
от
$184,257
Porodična  se nalazi 7 km od centra Podgorice, put Spuza. Plac je 954m², kuca je 260m². Prizemlje ima centralno grijanje na cvrsta goriva. Na prizemlju se nalazi dnevna soba, trpezarija, kuhinja, 3 spavace sobe, hodnik i ostava. Gornji sprat nije pregradjivan, postoji manje kupatilo. Na plac…
Коттедж Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Коттедж Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Коттедж Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Коттедж Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Коттедж Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Коттедж Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Майами, США
от
$645,486
Prodaje se luksuzna kuća, u zatvorenom naselju sa pogledom na more u Zelenom pojasu, u Baru. * Površina zemljišta: 300m2 * Površina kuće: 150m2 * 3 spavaće sobe * 2 kupatila * 2 svlačionice * Bazen * Grijani podovi u svim prostorijama sa individualnim upravljačkim modulima. * Inverter klima…
Актуальные новости в США
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
13.08.2025
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
10.07.2025
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
03.07.2025
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
06.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
Как найти работу в США
28.05.2025
Как найти работу в США
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
22.04.2025
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
03.04.2025
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
05.03.2025
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
Показать все публикации