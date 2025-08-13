  1. Realting.com
  Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar

Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar

Майами, США
$246,458
ID: 28477
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  Страна
    США
  Область / штат
    Флорида
  Район
    Майами-Дейд
  Город
    Майами

О комплексе

Prodaje se kuća, površine 200m2, na placu od 140m2, u Dobrim Vodama, u Baru. Karakteristike: Prizemlje i dva sprata Svaki apartman sa zasebnim ulazom Savršen pogled na more Parkirno mesto Prilaz uz glavnu magistralu Odlična lokacija za investiciju u turizmu ili trajni boravak. Kuća nudi prelijep pogled na more i savršenu priliku za investiciju. Sastoji se od tri odvojena apartmana, što je idealno za izdavanje ili porodični život sa mogućnostima za dodatnu zaradu.

Местонахождение на карте

Майами, США
Калькулятор ипотеки

