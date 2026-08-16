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Квартиры и апартаменты с видом на горы в Рас-эль-Хайме, ОАЭ

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Mina Al arab
56
Maqawwarah
5
Khuzam
3
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 9/19
Апартаменты на берегу моря на острове в Рас-эль-Хайме Комплекс Bay Residences расположен …
$273,623
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Квартира 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 149 м²
Количество этажей 17
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
$1,15 млн
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Агентство
DDA Real Estate
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Типы недвижимости в Рас-эль-Хайме

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Рас-эль-Хайме, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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