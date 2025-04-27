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Квартиры и апартаменты около гольф-клуба в Рас-эль-Хайме, ОАЭ

Mina Al arab
51
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 4/18
В продаже квартиры с 1 спальней  от 74.6 до 91.2 m2  Проект расположен в элитном комьюнит…
$494,000
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Квартира 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
ID RAH 5006 Al Hamra Waterfront — прибрежный комплекс элитных апартаментов с видом на мор…
$299,000
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Типы недвижимости в Рас-эль-Хайме

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Рас-эль-Хайме, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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