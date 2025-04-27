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Пентхаусы в Рас-эль-Хайме, ОАЭ

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2 объекта найдено
Пентхаус 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Пентхаус 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/23
Остров Аль-Марджан в Рас-эль-Хайме — это перспективный курортный район, известный своим роск…
$959,464
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Пентхаус 4 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Этаж 5/23
Роскошные апартаменты и таунхаусы на берегу моря на острове Аль-Марджан Остров Аль-Марджан (…
$1,41 млн
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Параметры недвижимости в Рас-эль-Хайме, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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