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Квартиры и апартаменты с террасой в Рас-эль-Хайме, ОАЭ

Mina Al arab
51
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32 объекта найдено
Квартира 1 комната в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 1 комната
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/12
Эти элегантные апартаменты расположены всего в нескольких минутах от открывающегося курорта …
$592,914
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Студия 1 комната в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия 1 комната
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
ID RAH 5009 The Beach Vista — комплекс с потрясающим видом на казино В The Beach Vista…
$354,000
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Квартира 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
ID RAH 5003 JW Marriott Residences JW Marriott Residences станет частью комплекса JW Marr…
$749,000
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RCST RCST
Квартира 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 1/18
Остров Аль-Марджан в Рас-эль-Хайме — это престижный курортный район, известный своими пляжам…
$1,22 млн
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Квартира 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 106 м²
ID RAH 5004 Address Residences станет роскошным курортом на View Island, являющимся часть…
$800,000
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Квартира 1 комната в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 1 комната
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 11/15
Остров Аль-Марджан в Рас-эль-Хайме — это впечатляющий рукотворный архипелаг, уходящий в воды…
$499,840
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Студия 1 комната в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия 1 комната
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
ID RAH 5007 Major Development представляет премиальный комплекс в стиле Мальдивских остро…
$354,000
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Пентхаус 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Пентхаус 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/23
Остров Аль-Марджан в Рас-эль-Хайме — это перспективный курортный район, известный своим роск…
$959,464
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Квартира 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 12
ID RAH 5002 Quattro Del Mar станет новым проектом в районе Mina Al Arab на Hayat Island. …
$238,000
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Квартира 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 2/15
На берегу острова Аль-Марджан расположены стильные апартаменты, идеально подходящие для тех,…
$2,01 млн
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Квартира 1 комната в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 1 комната
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/15
Эти элегантные апартаменты расположены на острове Аль-Марджан, престижном прибрежном районе …
$759,527
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Студия 1 комната в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия 1 комната
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 20
ID RAH 5012 Costa Mare от Ellington Properties Ellington Properties запускает новый пр…
$354,000
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Квартира 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 1/23
В одном из самых престижных районов Рас-эль-Хаймы расположены элегантные апартаменты, сочета…
$1,40 млн
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Квартира 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
ID RAH 5008 MASA Residence — брендированные резиденции с дизайном от YOO Inspired by Star…
$436,000
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Квартира 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 17/18
Новый жилой комплекс на острове Аль-Марджан в эмирате Рас-эль-Хайма сочетает спокойную атмос…
$1,19 млн
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Квартира 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2/15
Остров Аль-Марджан — это изысканный курортный район Рас-эль-Хаймы, идеально расположенный на…
$1,24 млн
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Квартира 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
ID RAH 5010 Бескомпромиссная роскошь у моря в La Mer La Mer — изысканный комплекс, раз…
$517,000
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Квартира 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 1/12
Эти стильные апартаменты на острове Аль-Марджан сочетают спокойствие прибрежной жизни с преи…
$1,43 млн
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Квартира 4 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 18
Эти роскошные апартаменты расположены на острове Аль-Марджан — одном из самых живописных и б…
$1,99 млн
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Квартира 1 комната в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 1 комната
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/18
Расположенные всего в нескольких минутах от будущего курорта Wynn Al Marjan Island, эти стил…
$533,160
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Квартира 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 2/18
Остров Аль-Марджан в Рас-эль-Хайме — это престижный прибрежный район с белоснежными пляжами …
$1,09 млн
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Квартира 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/15
Эти элитные апартаменты находятся на живописном острове Аль-Марджан — одном из самых перспек…
$1,01 млн
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Квартира 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
ID RAH 5006 Al Hamra Waterfront — прибрежный комплекс элитных апартаментов с видом на мор…
$299,000
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Квартира 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 1/18
$746,888
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Квартира 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Новый долгожданный проект с частным пляжем от компании Ellington на берегу моря в Рас-Эль-Ха…
$600,000
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Квартира 1 комната в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 1 комната
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 11/17
Эти элитные апартаменты находятся всего в нескольких минутах от строящегося курорта Wynn Al …
$625,088
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Квартира 1 комната в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 1 комната
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/28
Остров Аль-Марджан — это эксклюзивный искусственный архипелаг в Рас-эль-Хайме, сочетающий в …
$831,918
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Квартира 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
ID RAH 5001 The Beach Residences The Beach Residences — новый роскошный проект на Al Marj…
$299,000
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Квартира 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 16
ID RAH 5004 MoonStone — новый премиальный проект в Рас-эль-Хайме от OCTA/Durar F5. Строит…
$572,000
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Студия в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Площадь 36 м²
ID RAH 5012 Апартаменты SKAI от RAK Properties в Рас-эль-Хайме Новый проект SKAI от RA…
$206,000
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Типы недвижимости в Рас-эль-Хайме

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Рас-эль-Хайме, ОАЭ

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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