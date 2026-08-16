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Квартиры с видом на море в Рас-эль-Хайме, ОАЭ

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Mina Al arab
56
Maqawwarah
5
Khuzam
3
Квартира Удалить
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136 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 5/15
Роскошная квартира на первой линии с панорамным видом на море в Miraggio, Рас-эль-Хайма Остр…
$679,005
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Квартира 1 комната в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 1 комната
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 15
Роскошные квартиры с панорамным видом на закат на острове Аль-Марджан Эти квартиры расположе…
$520,532
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Квартира 1 комната в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 1 комната
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 16
Элегантные квартиры на берегу моря на острове Аль-Марджан в Рас-эль-Хайме Этот престижный жи…
$522,846
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 15/18
Эксклюзивные квартиры на берегу моря, спроектированные Эли Саабом на острове Аль-Марджан Ост…
$992,481
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Квартира 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 10/18
Апартаменты на берегу моря для жизни и инвестиций! Из окон открывается шикарный панорамный в…
$511,446
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Квартира 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 2/19
Эксклюзивные квартиры Sheraton в шаге от побережья на острове Аль-Марджан Расположенный на о…
$1,07 млн
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TekceTekce
Квартира 4 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Этаж 6/12
Инвестиционно привлекательные квартиры рядом с будущим казино-курортом на острове Аль-Марджа…
$2,04 млн
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Квартира 4 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 267 м²
Этаж 4/9
Роскошные апартаменты в проекте Fortune Bay Residences на Al Marjan Island! Полностью меблир…
$2,07 млн
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DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 4/9
Роскошные апартаменты в проекте Fortune Bay Residences на Al Marjan Island! Полностью меблир…
$971,419
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/11
Апартаменты с видом на море на острове Аль-Марджан в Рас-эль-Хайме Этот бутик-проект на побе…
$524,002
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Квартира 4 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 302 м²
Этаж 5/10
Апартаменты в инновационном проекте Gianfranco Ferre Residences на первой береговой линии жи…
$3,15 млн
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DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 5
Апартаменты с видом на казино Wynn в Рас-эль-Хайме в рассрочку после сдачи RAK Central в Рас…
$489,300
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Студия в Mina Al arab, ОАЭ
Студия
Mina Al arab, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 10/21
Nura — современная прибрежная резиденция с панорамными видами и курортной инфраструктурой в …
$226,009
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Квартира 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 6/8
Квартиры на берегу моря на острове Аль-Марджан, Рас-эль-Хайма Остров Аль-Марджан в Рас-эль-Х…
$658,184
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Квартира 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Этаж 1/15
Квартиры на побережье с видом на море и казино в Рас-эль-Хайме Остров Аль-Марджан в Рас-эль-…
$1,24 млн
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Квартира 4 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 311 м²
Этаж 4/15
Меблированные квартиры премиум-класса в Рас-эль-Хайме, остров Аль-Марджан Этот жилой комплек…
$2,41 млн
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Квартира 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 7/11
Апартаменты с видом на море на острове Аль-Марджан в Рас-эль-Хайме Этот бутик-проект на побе…
$754,193
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Квартира 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 7/14
Апартаменты в культовом жилом комплексе Marriot Resort & Residences! Высокий доход от инвест…
$1,12 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Пентхаус 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Этаж 2/23
Роскошные апартаменты и таунхаусы на берегу моря на острове Аль-Марджан Остров Аль-Марджан (…
$2,33 млн
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Квартира 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Этаж 1/18
Эксклюзивные апартаменты на набережной с видом на казино Wynn в Рас-эль-Хайме Рас-эль-Хайма,…
$992,481
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Квартира 4 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 441 м²
Количество этажей 18
Эксклюзивные квартиры на берегу моря, спроектированные Эли Саабом на острове Аль-Марджан Ост…
$6,54 млн
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Квартира 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Количество этажей 15
Роскошные квартиры с панорамным видом на закат на острове Аль-Марджан Эти квартиры расположе…
$1,12 млн
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Квартира 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 12/15
Меблированные квартиры премиум-класса в Рас-эль-Хайме, остров Аль-Марджан Этот жилой комплек…
$1,14 млн
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Квартира 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 15
Роскошные квартиры с панорамным видом на закат на острове Аль-Марджан Эти квартиры расположе…
$768,074
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Квартира 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 1/13
Меблированные квартиры с рассрочкой после сдачи на острове Аль-Марджан Остров Аль-Марджан — …
$718,334
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Квартира 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 16
Элегантные квартиры на берегу моря на острове Аль-Марджан в Рас-эль-Хайме Этот престижный жи…
$858,300
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Квартира 4 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 161 м²
Количество этажей 15
Роскошные квартиры с панорамным видом на закат на острове Аль-Марджан Эти квартиры расположе…
$1,56 млн
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Квартира 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 91 м²
Количество этажей 40
Квартиры с рассрочкой на 2 года после сдачи в новом деловом районе Рас-эль-Хаймы Откройте дл…
$525,159
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Квартира 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 9/18
Апартаменты в роскошном прибрежном комплексе Waterfront в Al Hamra Village! Живописный вид н…
$465,753
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Квартира 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Этаж 5/10
Премиальный жилой комплекс Manta Bay на острове Al Marjan Island в Рас-эль-Хайме! Апартамент…
$904,110
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Типы недвижимости в Рас-эль-Хайме

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Рас-эль-Хайме, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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