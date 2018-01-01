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  3. Новая резиденция 555 Park Views с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станцией метро, JVT, Дубай, ОАЭ

Новая резиденция 555 Park Views с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станцией метро, JVT, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€459,133
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9
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О комплексе

Резиденция располагает тренажерным залом, бассейном, теннисным кортом, садом на крыше, круглосуточной охраной.

Окончание строительства - 2 квартал 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
  • Полностью оборудованная кухня
Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 7 минут ходьбы
  • Дубай Марина - 10 минут
  • Даунтаун Дубай - 18 минут
  • Международные аэропорты - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая резиденция 555 Park Views с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станцией метро, JVT, Дубай, ОАЭ
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от
€459,133
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