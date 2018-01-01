Новая резиденция 555 Park Views с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станцией метро, JVT, Дубай, ОАЭ

В проекте 2 башни с элегантным интерьером и мебелью от Aston Martin, расположены в JLT.
Из окон открываются панорамные виды на город, гавань Dubai Marina.
В комплексе есть различные варианты апартаментов: студии, квартиры с 1-3 спальнями.
В проекте также более 40 удобств и объектов инфраструктуры для комфортного отдыха.
Удобный план оплаты: 10% предоплата и 1-10% рассрочка каждый месяц.
Удобства и оснащение в доме
Другие удобства: терраса на крыше с зонами отдыха, зал для мероприятий и вечеринок, библиотека, бизнес-центр, услуги врача, детский сад, салон красоты, кинотеатр на открытом воздухе, настольный теннис, спортивные площадки, фотокабина, система с тропическим душем, джакузи, водная гимнастика.
Расположение и объекты поблизости
JLT - один из самых популярных районов в Дубае. В этом тихом и спокойном месте есть разные зоны для отдыха: большие озелененные участки с искусственными озерами, торговые центры, кафе и рестораны.
10 минут пешком до станции метро
20 минут на машине до ТЦ Dubai Mall
11 минут на машине до района Palm Jumeirah
20 минут на машине до Международного аэропорта Аль-Мактум
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Marriott Executive Towers – новый жилой комплекс под управлением одного из известных отельных брендов Marriott. Проект отличается высокой инвестиционной привлекательностью и безупречным обслуживанием резидентов.
3 башни со строгой, но узнаваемой архитектурой, расположились в эпицентре Barsha South – стремительно развивающемся пригородном районе. Сооружения соединяются друг с другом элегантным подиумом, который дополняется общую архитектурную концепцию.
Жилой комплекс вобрал в себя самые востребованные типы недвижимости: просторные апартаменты с 1-3 спальнями, а также роскошные пентхаусы с 1-2 спальнями. Полностью меблированные апартаменты избавят покупателей от необходимости обставлять резиденции, а неповторимая отделка от Marriott в современном стиле создает идеальное жилое пространство. А панорамное остекление каждой резиденции позволяет восхищаться лучшими видами, которые открываются на Burj Khalifa, Burj Al Arab и набережную Dubai Marina.
Первоклассное обслуживание – одно из главных преимуществ мирового бренда Marriott, и комплекс Executive Towers не является исключением. Продуманная внутренняя инфраструктура отвечает всем потребностям жильцов и предлагает богатый выбор удобств:
- Роскошное отельное лобби;
- Тренажерный зал;
- Клубный лаундж;
- SPA-центр с различными видами услуг;
- Конференц-зал;
- Бассейн;
- Оранжерея;
- Паркинг на 500 машиномест;
- Рестораны.
Расположение:
Уникальное местоположение жилого комплекса дает возможность насладиться тишиной и спокойствием загородной жизни. В непосредственной близости расположена автотрасса Umm Suqeim Road, благодаря которой жители резиденций смогут быстро добраться до центральных районов Дубая и его достопримечательностей.
Если Вас заинтересовало предложение, и Вы хотите посмотреть планировки апартаментов, напишите или позвоните нам! Подробно проконсультируем по объекту!
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты-студио, расположенные в Арьяне, известные как Arbor View от Ellington Properties
Основные моменты;
С 171 куратором лимитированных квартир
Потрясающий архитектурный дизайн, который легко интегрируется с Natire
Привлекательные и гибкие варианты плана платежей доступны в кратчайшие сроки
Продуманные интерьеры с высококачественной отделкой и высококачественной техникой
Расширяющиеся окна с захватывающим видом на пышные зеленые пейзажи
Удобства и удобства;
Studio
1 ванна
без мебели
BUA; 574 кв.
Прачечная
Рабочая станция
Открытая кухня
Балкон / Терраса
Лобби, Лифт и Зона ожидания
Приемная зона
Бассейн
тренажерный зал
Район барбекю
Столовая и розничная торговля
Ресторан и Кафе
Детская игровая площадка
Досуг и Парк
Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
Фитнес-центр
Школа и Институт
Спортивный корт
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284