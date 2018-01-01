Новый комплекс вилл Luna (Serenity Mansions) с собственным пляжем, Tilal Al Ghaf, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €283,000

Сдача в: 2026

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты-студио, расположенные в Business Bay, известном как Canal Crown от Damac Properties Основные моменты; Роскошная смотровая площадка на высшем уровне Привлекательные варианты плана оплаты доступны в кратчайшие сроки Рядом с достопримечательностями, такими как Бурдж Халифа и Центр города Дубай Удобства для отдыха на подиуме, включая UFO Spa и капсулы для отдыха Удобства и удобства; Studio 1 ванна без мебели BUA; 432 кв. Прачечная Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Район барбекю Бассейн тренажерный зал Рестораны и магазины Ресторан и Кафе Медицинский центр Детская игровая площадка Супермаркет и Торговая зона Спортивный корт Йога и Медитация Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Общественный зал Фитнес-центр больница Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284