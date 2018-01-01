Новый комплекс вилл Luna (Serenity Mansions) с собственным пляжем, Tilal Al Ghaf, Дубай, ОАЭ

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты-студио, расположенные в Business Bay, известном как Canal Crown от Damac Properties
Основные моменты;
Роскошная смотровая площадка на высшем уровне
Привлекательные варианты плана оплаты доступны в кратчайшие сроки
Рядом с достопримечательностями, такими как Бурдж Халифа и Центр города Дубай
Удобства для отдыха на подиуме, включая UFO Spa и капсулы для отдыха
Удобства и удобства;
Studio
1 ванна
без мебели
BUA; 432 кв.
Прачечная
Балкон / Терраса
Лобби, Лифт и Зона ожидания
Приемная зона
Район барбекю
Бассейн
тренажерный зал
Рестораны и магазины
Ресторан и Кафе
Медицинский центр
Детская игровая площадка
Супермаркет и Торговая зона
Спортивный корт
Йога и Медитация
Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
Общественный зал
Фитнес-центр
больница
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам роскошную 3-комнатную квартиру, расположенную в Палм-Джумейре, известную как Palm Gateway от Nakheel
Удобства и удобства;
3 спальни
4 баня
без мебели
BUA; 2369 кв.
Горничная комната
изучение
Порошковая комната
Область магазина
полезность
Разный комод для обоих полов
Балкон / Терраса
Лобби, Лифт и Зона ожидания
Приемная зона
Столовая и розничная торговля
тренажерный зал
Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
Детская игровая площадка
Досуг и Парк
Ресторан и Кафе
Спортивный корт
Бассейн
Общественный зал
Супермаркет и Торговая зона
Баскетбол и теннисный корт
Зеленое окружение
Зона отдыха
Район барбекю
Пляжная зона
больница
Спа и Сауна
Йога и Медитация
Спорт на открытом воздухе
Соседство поблизости;
Dubai Media City – 0,9 км
Зеленые – 1,8 км
Виды – 1,9 км
Barsha Heights – 2,2 км
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Предлагаются апартаменты с большими террасами и панорамными видами на море.
Резиденция располагает спа-центром, тренажерным залом, кинотеатром, тремя бассейном, системой безопасности, подземной парковкой, причалом, зоной барбекю и обеденной зоной на открытом воздухе, конференц-залами.
Удобства и оснащение в доме
Панорамные окна
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Бурдж-аль-Араб - 13 минут
Дубай Марина - 15 минут
Международный аэропорт Дубай - 30 минут