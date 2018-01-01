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  3. Новый комплекс вилл Luna (Serenity Mansions) с собственным пляжем, Tilal Al Ghaf, Дубай, ОАЭ

Новый комплекс вилл Luna (Serenity Mansions) с собственным пляжем, Tilal Al Ghaf, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€6,79 млн
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17
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О комплексе

Предлагаются красивые меблированные виллы с бассейнами.

Резиденция располагает зелеными зонами и пляжем.

Окончание строительства - август 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Международный аэропорт Дубай - 30 минут
  • Mall of Emirates - 15 минут
  • Даунтаун Дубай - 35 минут
  • Дубай Марина - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новый комплекс вилл Luna (Serenity Mansions) с собственным пляжем, Tilal Al Ghaf, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€6,79 млн
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