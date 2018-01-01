  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Новые квартиры в жилом комплексе Hadley Heights с широким спектром услуг, Джумейра Вилладж Серкл, Дубай, ОАЭ

Новые квартиры в жилом комплексе Hadley Heights с широким спектром услуг, Джумейра Вилладж Серкл, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€301,315
;
14
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

К услугам жильцов в комплексе есть:

  • Красивое лобби
  • Круглосуточная охрана
  • Терраса у бассейна
  • Детский бассейн
  • Красивые кабинки для переодевания и шезлонги
  • Затененные зоны отдыха
  • Примерочные
  • Японский сад дзен
  • Домик на дереве
  • Белла Наполи Пиццерия
  • Открытый кинотеатр
  • Мини гольф
  • Настольный теннис
  • Аэробика в бассейне
  • Детский сад и игровая площадка для домашних животных
  • Комо Лаунж Кафе
  • Гималайский чайный домик
  • Художественная академия Леонардо Да Винчи
  • Академия бокса
  • Танцевальная студия
  • Детский сад и ясли
  • Гостевая парковка
  • Многофункциональный зал для мероприятий
  • Коворкинг центр
Особенности квартир

Кухня включает встроенную бытовую технику и современную стойку для завтрака, которая также служит рабочим местом. Жилые зоны открытой планировки предназначены для максимального комфорта и отдыха, благодаря эргономичным сиденьям, обеспечивающим правильную поддержку тела, удобному журнальному столику, идеально подходящему для встреч с семьей и друзьями, и умному телевизору, обеспечивающему доступ ко всем необходимым развлечениям. В просторных спальнях с высокими потолками, большими солнечными окнами и местом для хранения шкафов вы сможете отдохнуть в естественной обстановке.

Удобства и оснащение в доме

Спроектированные и отделанные в соответствии со спецификациями высочайшего качества, все квартиры будут оснащены керамогранитной плиткой для пола, потолочными светодиодными светильниками, полностью интегрированной фирменной техникой, полностью оборудованными кухнями и фирменной сантехникой в ванных комнатах.

Расположение и объекты поблизости
  • Дубай Марина - 10 минут
  • Центр Дубая – 15 минут
  • Пальма Джумейра - 18 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 30 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом 3BR | Holland Gardens | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€508,000
Жилой комплекс Harbour Lights
Дубай, ОАЭ
от
€752,854
Жилой комплекс Creek Gate
Дубай, ОАЭ
от
€719,238
Жилой комплекс Виллы в немецком стиле, рядом с пляжем и лагуной, The World Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€3,99 млн
Жилой комплекс Erin (Central Park)
Дубай, ОАЭ
от
€2,51 млн
Вы просматриваете
Новые квартиры в жилом комплексе Hadley Heights с широким спектром услуг, Джумейра Вилладж Серкл, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€301,315
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 5BR | Cavalli Couture | Prime Location
Многоквартирный жилой дом 5BR | Cavalli Couture | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€8,53 млн
Сдача в: 2025
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает роскошные апартаменты с 5 спальнями, расположенные в Кавалли Кутюр, Дубайский водный канал. Удобства и удобства; 5 спальня 6 баня без мебели BUA; 8750 кв. Прогулка в шкафчике Область магазина Порошковая комната Лифт Гостевая комната Показать кухню полезность Лобби, Лифт и Зона ожидания приемная Бассейн тренажерный зал Район барбекю Детская игровая площадка Доступ к пляжу Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Зеленое окружение Спортивный корт Пляжный волейбол Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Водная активность Фитнес-центр Спа и Сауна Йога и Медитация Зал для вечеринок Клубный дом Расположение рядом; Dubai Mall ( 10 минут ) Palm Jumeirah ( 15 минут ) Бурдж Аль Араб ( 15 минут ) Прогулка JBR ( 20 минут ) Международный аэропорт Дубая ( 30 минут ) Международный аэропорт Аль-Мактум ( 40 минут ) Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 3BR | Nobles Tower | Prime Location
Многоквартирный жилой дом 3BR | Nobles Tower | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€1,000,000
Сдача в: 2024
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to offer its clients amazing 3 bedroom apartment, located in Business Bay, known as Nobles Tower by Tiger Group Amenities & Facilities; 3 Bedroom 4 Bath Furnished BUA; 1,620 Sqft Powder room Laundry space Study area Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception area Swimming pool Gym Barbeque area Green surrounding Health care centre Kid’s play area Restaurant & Cafe Dining & Retail outlet Supermarket & Shopping area Parks & Leisure Running, Cycling & Jogging track Spa & Sauna room Community Hall Hospital Sports court Yoga & Meditation Schools & Institute Location Nearby; Downtown Dubai – 05 mins Burj Khalifa – 10 mins The Dubai Mall – 10 mins Jumeirah Beach – 10 mins Burj Al Arab – 15 mins Mall Of Emirates – 20 mins Dubai Marina Mall – 20 mins Palm Jumeirah – 20 mins For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
Многоквартирный жилой дом 3BR | La Voile | Prime Location
Многоквартирный жилой дом 3BR | La Voile | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€1,59 млн
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to offer its clients amazing 3 bedroom apartment, located in La Voile by Meraas in La Mer Amenities & Facilities; 3 Bedroom 4 Bath Unfurnished BUA; 1,880 Sqft Laundry area Store-area Powder room Maid room Balcony / Terrace Open Kitchen Built-in-wardrobe Lobby, lift & waiting area Reception Swimming pool Gym Barbeque area 24/7 Security Dining & Retail outlets Restaurant & Cafe Fitness centre Shopping & Supermarket area Sports court Sea views Beach access Marina & Yacht club Beach volleyball Mosque Water activity Walking trails Community Views Location Nearby; La Mer Beach – 05 mins Downtown Dubai – 10 mins City Walk – 10 mins Dubai International Airport – 20 mins Al Maktoum International Airport – 45 mins For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
Realting.com
Перейти