Новые квартиры в жилом комплексе Hadley Heights с широким спектром услуг, Джумейра Вилладж Серкл, Дубай, ОАЭ

К услугам жильцов в комплексе есть:

Красивое лобби

Круглосуточная охрана

Терраса у бассейна

Детский бассейн

Красивые кабинки для переодевания и шезлонги

Затененные зоны отдыха

Примерочные

Японский сад дзен

Домик на дереве

Белла Наполи Пиццерия

Открытый кинотеатр

Мини гольф

Настольный теннис

Аэробика в бассейне

Детский сад и игровая площадка для домашних животных

Комо Лаунж Кафе

Гималайский чайный домик

Художественная академия Леонардо Да Винчи

Академия бокса

Танцевальная студия

Детский сад и ясли

Гостевая парковка

Многофункциональный зал для мероприятий

Коворкинг центр

Особенности квартир

Кухня включает встроенную бытовую технику и современную стойку для завтрака, которая также служит рабочим местом. Жилые зоны открытой планировки предназначены для максимального комфорта и отдыха, благодаря эргономичным сиденьям, обеспечивающим правильную поддержку тела, удобному журнальному столику, идеально подходящему для встреч с семьей и друзьями, и умному телевизору, обеспечивающему доступ ко всем необходимым развлечениям. В просторных спальнях с высокими потолками, большими солнечными окнами и местом для хранения шкафов вы сможете отдохнуть в естественной обстановке.

Удобства и оснащение в доме

Спроектированные и отделанные в соответствии со спецификациями высочайшего качества, все квартиры будут оснащены керамогранитной плиткой для пола, потолочными светодиодными светильниками, полностью интегрированной фирменной техникой, полностью оборудованными кухнями и фирменной сантехникой в ванных комнатах.

Дубай Марина - 10 минут

Центр Дубая – 15 минут

Пальма Джумейра - 18 минут

Международный аэропорт Дубая - 30 минут

Расположение и объекты поблизости