Новые квартиры в жилом комплексе Hadley Heights с широким спектром услуг, Джумейра Вилладж Серкл, Дубай, ОАЭ

К услугам жильцов в комплексе есть:
Кухня включает встроенную бытовую технику и современную стойку для завтрака, которая также служит рабочим местом. Жилые зоны открытой планировки предназначены для максимального комфорта и отдыха, благодаря эргономичным сиденьям, обеспечивающим правильную поддержку тела, удобному журнальному столику, идеально подходящему для встреч с семьей и друзьями, и умному телевизору, обеспечивающему доступ ко всем необходимым развлечениям. В просторных спальнях с высокими потолками, большими солнечными окнами и местом для хранения шкафов вы сможете отдохнуть в естественной обстановке.Удобства и оснащение в доме
Спроектированные и отделанные в соответствии со спецификациями высочайшего качества, все квартиры будут оснащены керамогранитной плиткой для пола, потолочными светодиодными светильниками, полностью интегрированной фирменной техникой, полностью оборудованными кухнями и фирменной сантехникой в ванных комнатах.Расположение и объекты поблизости