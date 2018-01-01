Жилой комплекс Upper House с видом на Dubai Marina, озёра и поля для гольфа, с множеством удобств и объектов инфраструктуры, JLT, Дубай, ОАЭ

Стильные здания от бутик-девелопера Ellington с отличной репутацией. Жильцов ждёт качественная дизайнерская отделка, кухня со встроенной техникой, встроенные шкафы, а также потрясающие ванные комнаты.

В проекте разные варианты апартаментов: студии, квартиры с 1-3 спальнями. Предусмотрены парковочные места на каждую квартиру: 2 места для четырехкомнатных апартаментов, одно место - для остальных.

Проект также включает множество удобств - от кинотеатра до скалодрома. Застройщик предусмотрел всё, чтобы жильцы могли с комфортом отдыхать и работать в своём жилом комплексе.

План оплаты:

20% (+4% DLD) — первоначальный взнос

10% — 60 дней после бронирования

10% — 120 дней после бронирования

6 платежей по 5%, по разным этапам строительства

30% — по завершению

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: кинотеатр, лаунж-зоны, площадки для баскетбола и тенниса, стена для скалолазания, скейт парк, студия йоги, коворкинг, библиотека, конференц-зал, студия записи подкастов, игровая комната, кафе, магазины, площадка для домашних животных, парковочные места для велосипедов, зарядные станции для электромобилей.

Расположение и объекты поблизости

JLT — динамичный жилой район вокруг искусственных озёр. В минутах ходьбы от Upper House есть кафе, бутики, крупные супермаркеты. Также в JLT расположена крупнейшая в Дубае фризона DMCC, признанная лучшей свободной экономической зоной мира.

С районом JLT граничит шоссе Шейха Зайда — главная автомагистраль эмирата, по которой легко перемещаться как по самому Дубаю, так и быстро доехать до соседних эмиратов. Из JLT можно добраться на машине до Dubai Marina за 15 минут, и за 25 — до Downtown.