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  3. Жилой комплекс Upper House с видом на Dubai Marina, озёра и поля для гольфа, с множеством удобств и объектов инфраструктуры, JLT, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Upper House с видом на Dubai Marina, озёра и поля для гольфа, с множеством удобств и объектов инфраструктуры, JLT, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€1,09 млн
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9
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О комплексе

Стильные здания от бутик-девелопера Ellington с отличной репутацией. Жильцов ждёт качественная дизайнерская отделка, кухня со встроенной техникой, встроенные шкафы, а также потрясающие ванные комнаты.

В проекте разные варианты апартаментов: студии, квартиры с 1-3 спальнями. Предусмотрены парковочные места на каждую квартиру: 2 места для четырехкомнатных апартаментов, одно место - для остальных.

Проект также включает множество удобств - от кинотеатра до скалодрома. Застройщик предусмотрел всё, чтобы жильцы могли с комфортом отдыхать и работать в своём жилом комплексе.

План оплаты:

20% (+4% DLD) — первоначальный взнос

10% — 60 дней после бронирования

10% — 120 дней после бронирования

6 платежей по 5%, по разным этапам строительства

30% — по завершению

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: кинотеатр, лаунж-зоны, площадки для баскетбола и тенниса, стена для скалолазания, скейт парк, студия йоги, коворкинг, библиотека, конференц-зал, студия записи подкастов, игровая комната, кафе, магазины, площадка для домашних животных, парковочные места для велосипедов, зарядные станции для электромобилей.

Расположение и объекты поблизости

JLT — динамичный жилой район вокруг искусственных озёр. В минутах ходьбы от Upper House есть кафе, бутики, крупные супермаркеты. Также в JLT расположена крупнейшая в Дубае фризона DMCC, признанная лучшей свободной экономической зоной мира.

С районом JLT граничит шоссе Шейха Зайда — главная автомагистраль эмирата, по которой легко перемещаться как по самому Дубаю, так и быстро доехать до соседних эмиратов. Из JLT можно добраться на машине до Dubai Marina за 15 минут, и за 25 — до Downtown.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Upper House с видом на Dubai Marina, озёра и поля для гольфа, с множеством удобств и объектов инфраструктуры, JLT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€1,09 млн
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Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 2 спальнями, расположенные в Дубайском международном городе, известном как Olivz by Danube Properties Удобства и удобства; 2 спальни 3 ванны без мебели BUA; 935 кв. Порошковая комната Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю Рестораны и магазины Ресторан и Кафе Парк развлечений Зеленый объем Детская игровая площадка Фитнес-центр Беговая дорожка, Велоспорт и Бег трусцой Супермаркет и Торговая зона Йога и Медитация Расположение рядом; Международный аэропорт Дубая – 15 минут Ипподром Мейдан – 15 минут Центр города Дубай – 20 минут Всемирный торговый центр Дубая – 20 минут Международный аэропорт Аль Мактум – 35 минут Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 2828
Жилой комплекс Thyme
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1 объект 1
Сдача в: 2026
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Грузии и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Thyme — новая фаза застройки в сообществе Central Park. Проект станет частью креативного пространства City Walk. Строительством недвижимости занимается один из ведущих застройщиков в ОАЭ — компания Meraas. Завершение строительства планируется в третьем квартале 2026 года. Все апартаменты в проекте будут включать в себя собственное лобби, кладовую, оборудованную кухонную зону, встроенные шкафы и минимум один балкон. Резиденции с двумя и более спальнями будут дополнены туалетной комнатой в главной спальне, а с 3-4 спальнями — комнатой для прислуги. Все апартаменты в проекте отличаются современным дизайном, просторными планировками и панорамными окнами. Жители смогут насладиться естественным освещением и любоваться прекрасными видами на ландшафтные сады и парки. Будущим жителям современного комплекса Thyme предлагается широкий выбор удобств на территории: - бассейны и водные игровые площадки; - беговые и велосипедные дорожки; - спортивный зал и фитнес-тренажеры на свежем воздухе; - спа-зона и сауна; - студии для занятий йогой; - спортивные многофункциональные площадки. Вы можете собраться с семьей и друзьями в игровой зоне, клубном доме с видом на парк или на площадке для барбекю. В это время дети будут весело проводить время в детском саду, на территории бассейна или на площадке для игр. В проекте также будет зона для прогулок на свежем воздухе с питомцами, отдельный парк для резидентов и даже мини-поле для игры в гольф. Расположение: 5-15 минут Dubai Mall, Downtown Dubai 20-30 минут Dubai Marina, Palm Jumeirah, Dubai International Airport, La Mer Beach Комьюнити Central Park, частью которого станет Thyme, удобно располагается между трассами Al Wasl Road и Sheikh Zayed Road. Такое местоположение обеспечит будущим жителям быстрый и удобный доступ ко всем важным локациям эмирата. Поездка на шоппинг в популярный Dubai Mall займет 10 минут. Столько же времени потребуется, чтобы добраться до достопримечательностей Downtown Dubai. La Mer Beach находится в 20–25 минут езды от комплекса. Дорога до Dubai International Airport также займет около 25 минут езды на автомобиле. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
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