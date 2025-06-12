Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Жилая
  4. Коттедж
  5. Вид на море

Коттеджи с видом на море в Грузии

Аджарская Автономная Республика
40
Батуми
34
Самцхе-Джавахети
4
Коттедж Удалить
Очистить
29 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 179 м²
Количество этажей 3
ВНИМАНИЕ! Представляем Вам предпродажи новых котеджей премиум класса у Черного моря! Золо…
$224,000
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 272 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам новый уникальный инвестиционный проект загородной недвижимости в самом перс…
$188,000
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 3
Жилой комплекс всего из 15 таунхаусов на склоне горы с панорамными видамина Чёрное Море и Ба…
$249,390
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Загородный поселок таунхаусов , сочетающий комфорт, уют и безопасность. Комплекс  расположе…
$125,000
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 3
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
$154,275
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 264 м²
Количество этажей 2
Покупка коттеджа в нашем поселке в Гонио - это выгодная инвестиция, обеспечивающая стабильны…
$220,000
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 3
Первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс элитных таунхаусов и вилл в…
$440,949
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс всего из 15 таунхаусов на склоне горы с панорамными видами на Чёрное Море и …
$249,390
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 4
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
$154,275
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 4
Первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс элитных таунхаусов и вилл в…
$440,959
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
Роскошный дом-таунхаус всего в 300 метрах от Батумского бульвара и пляжа по привлекательной …
$155,730
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 239 м²
Количество этажей 3
Новый проект от компании Batumi Investment.Цены указаны в чёрном каркасе. Это уникальный …
$211,000
Оставить заявку
Коттедж 5 комнат в Батуми, Грузия
Коттедж 5 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Количество этажей 3
Современный жилой комплекс, расположенный в центре Батуми, предоставляющий удобное пространс…
$300,000
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Количество этажей 3
Первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс элитных таунхаусов и вилл в…
$440,949
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам новый уникальный инвестиционный проект загородной недвижимости возле ботани…
$176,000
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 4
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
$238,425
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 4
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
$154,275
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 3
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
$154,275
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Жилой комплекс всего из 15 таунхаусов на склоне горы с панорамными видами на Чёрное Море и Б…
$249,390
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 4
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
$168,300
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 4
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
$168,300
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
Новый жилой комплекс, предлагающий комфортабельное жилье в нескольких минутах от моря. Пр…
$174,000
Оставить заявку
Коттедж 2 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Представляем загородный комплекс  в стиле Барн! Поселок − архитектурный проект, вписывающ…
$135,000
Оставить заявку
Коттедж в Батуми, Грузия
Коттедж
Батуми, Грузия
Площадь 201 м²
Количество этажей 2
Откройте дверь в роскошный мир престижного проживания в Батуми. Представляем вашему вниманию…
$228,000
Оставить заявку
Коттедж в Батуми, Грузия
Коттедж
Батуми, Грузия
Количество этажей 3
Первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс элитных таунхаусов и вилл в…
$322,124
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Представляем Вам новый уникальный инвестиционный проект загородной недвижимости в самом перс…
$175,998
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Количество этажей 3
Первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс элитных таунхаусов и вилл в…
$440,949
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам новый уникальный инвестиционный проект загородной недвижимости в самом перс…
$176,000
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 3
Первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс элитных таунхаусов и вилл в…
$440,949
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Грузии

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти