  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс с собственным пляжем, ресторанами и клубами для вечеринок, The World Islands, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс с собственным пляжем, ресторанами и клубами для вечеринок, The World Islands, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€399,724
;
7
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Жилой комплекс в стиле Французской Ривьеры: включает номера премиум-класса, клубы для вечеринок, отдельный пляж с кафе и ресторанами.

Владельцы недвижимости имеют доступ в пляжный клуб и могут воспользоваться услугой якорной стоянки на пляже для парковки своих яхты или катера. Гигантский голубой бассейн, снорклинг, коралловые рифы и морская жизнь рядом с комплексом.

Для владельцев - 2 недели бесплатного проживания в год.

Расположение и объекты поблизости

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом 2BR | La Cote | Meraas
Дубай, ОАЭ
от
€749,000
Многоквартирный жилой дом Studio | Ahad Residence | Business Bay
Дубай, ОАЭ
от
€238,000
Жилой комплекс Новая элитная резиденция Bay 2 by Cavalli в 150 метрах от моря, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€1,27 млн
Многоквартирный жилой дом 3BR | The Diplomat Residence | Dubai
Дубай, ОАЭ
от
€398,000
Многоквартирный жилой дом 2BR | Reva Residence | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€309,000
Вы просматриваете
Жилой комплекс с собственным пляжем, ресторанами и клубами для вечеринок, The World Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€399,724
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Hayyan
Жилой комплекс Hayyan
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
€489,471
Площадь 179–238 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Arim in Hayyan — новый жилой комплекс от Alef Group, одного из крупнейших застройщиков в ОАЭ и ведущей девелоперской компании в эмирате Шарджа. Район Арим будет сдан в три разных этапа и будет включать в себя в общей сложности 727 вилл, а первый этап комплекса Арим состоит из 268 вилл. Уникально созданный природный комплекс включает в себя роскошные виллы в Шардже с 4 и 5 спальнями, а также особняки с 6 спальнями, выставленные на продажу, площадью от 3 282 до 9 404 кв. футов. Недвижимость в комплексе Арим имеет дополнительные конструктивные особенности и отделку как для внутренних, так и для внешних пространств. Кухни во всех домах будут оборудованы встроенной бытовой техникой, дизайнерскими смесителями, встраиваемой кухонной раковиной и аксессуарами от качественных международных брендов. Инфраструктура: Жилой комплекс Арим расположен в поселке Хайян, который считается зеленым сердцем эмирата Шарджа. Такое стратегическое расположение обеспечивает жильцам Arim Villas легкий доступ к различным достопримечательностям района, в том числе к территории площадью 50 000 кв. футов. голубая лагуна под названием The Lakes, 80 000 кв. футов земельных участков для органических садов и 1 000 000 кв. футов. Центральный парк. Спортивная зона будет включать в себя площадки для футбола, тенниса, волейбола, баскетбола и паддл-тенниса, а также сетку для крикета площадью 100 000 кв. футов. Кроме того, любителям спорта понравятся беговые и велосипедные дорожки протяженностью 4 мили. Общая площадь комплекса «Хайян» составит 8,7 млн ​​кв. футов. На территории зеленого квартала будут общественный торговый центр, детский сад, мечеть, рестораны, розничные магазины, игровая зона, карманные парки и общественный клубный дом с видом на лагуну. Комплекс Арим в Хайяне расположен в районе Бараши, недалеко от Эмирейтс-роуд, по которой легко добраться до эмирата Дубай. Расположение: 08 минут - Национальный парк Шарджи; 10 минут - Торговый центр 06, Шарджа; 10 минут - Мечеть Шарджи; 15 минут - Университетский городок; 10 минут - Международный аэропорт Шарджи; 20 минут - Музей исламской цивилизации Шарджи; 15 минут - промышленная зона Шарджи; 20 минут - Международный аэропорт Дубая. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция Nad al Sheba Gardens с лагуной и бассейном рядом с автомагистралями, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция Nad al Sheba Gardens с лагуной и бассейном рядом с автомагистралями, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€992,007
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные виллы и таунхаусы с парковочными местами. Некоторые дома имеют бассейны. Резиденция располагает зоной для йоги и беговыми дорожками, детскими и спортивными площадками, лагуной и бассейном, зоной для мероприятий. Окончание строительства - 1 квартал 2027 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с международный аэропортом и основными автомагистралями, в 10 минутах от Даунтаун Дубай.
Жилой комплекс Lamaa (Madinat Jumeirah Living)
Жилой комплекс Lamaa (Madinat Jumeirah Living)
Дубай, ОАЭ
от
€2,22 млн
Площадь 260 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не облагается налогом на владение недвижимостью и сдачей в аренду; - Недвижимость растет в цене на 5-7% в год; - Беспроцентная рассрочка до 3-5 лет; - Лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Сильная ликвидность; - Высокий доход 5-8% при годовой сдаче в аренду; - Минимальная сумма инвестиции 1100000 рублей. Комфортабельная квартира в новом премиальном жилом комплексе Lamaa от одного из крупнейших застройщиков эмирата компании Meraas. Особенности квартиры: открытая планировка помещений, просторные террасы, выходящие во внутренний двор, и панорамные окна во всю стену с живописным видом на окрестности MJL и Burj Al Arab. На территории комплекса Lamaa созданы все условия для комфортной жизни резидентов, включая следующие удобства: открытые общественные пространства для максимального релакса, тренажерные залы, детские игровые площадки, бассейн с зоной отдыха, уютный вестибюль с общественной гостиной, терраса на крыше с зоной для барбекю. Проживание в Lamaa – уникальная возможность пользоваться обустроенной инфраструктурой района. Неподалеку расположились продовольственные магазины, медицинские учреждения, детские сады, банки и другие социальные объекты. Также в нескольких минутах находятся и различные достопримечательности, среди которых аквапарки, пляжи, спортивные клубы. Покупатели недвижимости в ЖК MJL Lamaa на стадии строительства могут воспользоваться удобной схемой выплат: 20 % - бронирование 10 % - сентябрь 2023 10 % - март 2024 10 % - декабрь 2024 50 % - по завершении в декабре 2025 Позвоните или напишите нам, подберем для Вас самый лучший объект по выгодной цене!
Realting.com
Перейти